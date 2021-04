Hannover

Nach einem Überfall auf die dm-Filiale in der Großen Packhofstraße (Mitte) Donnerstagabend konnte die Polizei Hannover schon kurz darauf einen 34-jährigen Tatverdächtigen stellen. Die Ermittler suchen nun dringend Zeugen für den Vorfall.

Der Täter hatte den Drogeriemarkt im Untergeschoss eines Geschäftshauses gegen 19.15 Uhr betreten. Gegenüber der 57-jährigen Mitarbeiterin an der Kasse tat er so, als habe er etwas unter seiner Jacke versteckt, was möglicherweise eine Waffe hätte sein können. Von den wilden Gesten des Mannes eingeschüchtert, öffnet die Frau wie verlangt die Kasse. Der Täter griff hinein und flüchtete mit dem erbeuteten Geld in zunächst unbekannte Richtung.

Die 57-Jährige und eine 33-jährige Kollegin konnten den Täter beschreiben: klein und schmächtig, mit dunklem Haar. Außerdem war er mit einem auffällig hellblauen oder türkisfarbenen Regenponcho bekleidet gewesen.

Festnahme im Hauptbahnhof

Die Polizei leitete sofort eine umgehende Fahndung ein. Beamte der Bundespolizei konnten im Hauptbahnhof einen 34-Jährigen vorläufig festnehmen, auf den die Beschreibung passt. Die Kripo ermittelt nun wegen Raubes gegen den Mann. Um den Verdacht zu erhärten, suchen die Ermittler weitere Zeugen des Überfalls. Zum Tatzeitpunkt befanden sich noch weitere Kunden in dem Markt.

Wer Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, oder den Täter auf seiner Flucht beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt