Als Anke Ellen Barth am Donnerstag vor dem Black Friday aus dem Fenster blickt, sieht sie eine leere Innenstadt. Grauer Novemberhimmel liegt über den Häusern. „Es ist träumerisch, dass morgen in der Stadt viel los ist“, sagt Barth, aus dem Marketing- und Personalbereich von Schuh-Neumann. Schon die ganze Woche über habe es Rabatte gegeben, „Purzelbäume“ über den Black Friday werde keiner schlagen. „Der Ansturm wird ja wohl ausbleiben“, so Barth.

In den Vorjahren waren das die wichtigsten Tage für die Händler in Hannover. Am Black Friday, diesem Schnäppchentag-Import aus den USA, erledigten immer mehr Menschen ihre Weihnachtskäufe. Oder sie gönnten sich selbst etwas Schönes, weil die Rabatte so verführerisch schienen. Zweistelliger Umsatzplus war da fast schon Standard.

Aber auch das ist im Corona-Jahr anders. Weil Cafés und Restaurants dicht, weil Stunden mit der Maske anstrengend sind. „Durch die neuen Einschränkungen werden sich die Umsatzausfälle verschärfen“, befürchtet Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Einen Tag, nachdem Bund und Länder die Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie weiter verschärft haben.

Der Herrenausstatter Eckerle, liegt fast in Sichtweite von Schuh Neumann. „Sie werden uns nicht überrennen“, sagt Özgür Akcora, stellvertretender Filialleiter. Sie machen schon seit Montag auf die Rabatte am Freitag aufmerksam – denn in den vergangenen Jahren hätten Kunden schon Tage vorher gefragt, ob sie nicht schon mal Prozente bekommen könnten. „Dieses Jahr haben die Kunden nicht gefragt, weil die Frequenz viel geringer ist“, erklärt Akcora. Und generell sei die Frequenz der Kundschaft geringer.

Ernst-August-Galerie weitet Öffnungszeit aus

Das spürt auch die Ernst-August-Galerie. „Wir rechnen damit, dass die Kunden sich eher zurückhalten, es ist dieses Jahr schwer einzuschätzen“, so Martin Wimberger, Center Manager. „Wir können nicht in die Glaskugel gucken.“ Vor den Geschäften gäbe es „Wartebereiche mit Abstandsmarkierungen“, die Zählung der Besucher erfolge mit einer elektronischen Zählanlage. „Da können wir die Zahlen minutengenau erkennen“, erklärt Wimberger. Am Black Friday werde mehr Sicherheitspersonal im Einsatz sein. Besucher würden beim Verlassen der Galerie auch kleine „Goodies“ bekommen, zum Beispiel ein Getränk zur Erfrischung, aber auch Hygienetücher. Die Öffnungszeit wurde auf 22 Uhr erweitert, damit sollen sich die potenziellen Kunden über einen größeren Zeitraum verteilen. „Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten“, betont Wimberger.

Parkhäuser werden nicht „brechend voll“

Die Einhaltung dieser Regeln spielt in diesem Jahr für den Handel eine tragende Rolle. „Das ist unabdingbar, selbst wenn es voller wird“, so Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Hannover. „Volle Schlangen“ werde es zu keinem Zeitpunkt geben, auch mit „brechend vollen“ Parkhäusern rechne er nicht, wie es noch im vergangenen Jahr der Fall gewesen sei. Händler hätten auch die Tage vor dem Black Friday für Rabattaktionen genutzt und sie so zur „Black Week“ gemacht, spürbar mehr Besucher habe das nicht in die Stadt gelockt. „Aktuell haben wir etwa 55 Prozent der normalen Frequenz“, sagt Prenzler. Seit dem Beginn des „Lockdown light“ Ende Oktober würde die Zahl wöchentlich etwa um 10 Prozent sinken.

Auch die Zahlen der Plattform Hystreet sprechen eine eindeutige Sprache: Der Dienst zählt mittels Laserscanner die Zahl der Passanten in Deutschlands Innenstädten. Nur an wenigen Tagen liegen die Werte gleichauf – häufiger waren 2019 mehr als doppelt so viele Menschen auf der Georgstraße unterwegs wie in diesem Jahr.

Aber vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder. Laut „Christmas Survey“ der Unternehmensberatung Deloitte zeigen sich die Menschen mit den lokalen Händlern solidarisch – 63 Prozent etwa möchten Luxusprodukte im stationären Handel kaufen, 82 Prozent Feinkost. Allerdings wollen die Deutschen diesmal zu Weihnachten auch deutlich weniger ausgeben: Der Kostenrahmen hat sich mit 343 Euro im Vergleich zum Vorjahr (642 Euro) fast halbiert.

