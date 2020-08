Hannover

Keine eigene Wohnung, teilweise auch in der Nacht kein Dach über dem Kopf – in Hannover sind schätzungsweise etwa 4000 Menschen wohnungslos, etwa 400 Menschen gelten als obdachlos. Die Zahlen nennt die Initiative „armutstinkt.de“ in ihrem ersten Zwischenbericht zu ihrer, im vergangenen Jahr begonnen, Studie. Die Studie wird von einer Forschungsgruppe von Betroffenen und Sozialarbeitern der Initiative durchgeführt und soll zum einen die Lebenslage der Betroffenen zeigen, aber auch „Akzeptanzprobleme“ der Unterkünfte thematisieren. In dem jüngst veröffentlichten Bericht fordern sie beispielsweise ein „Grundrecht auf Wohnen“.„Die ganz entscheidende Erkenntnis, aus ganz vielen aufgezeigten Gründen ist, dass Menschen ein mit einem Mietvertrag abgesichertes Wohnverhältnis brauchen“, so Axel Fleischhauer von der Initiative.

Fast 90 Prozent erlebten „bedrohliche Situation“

Die 34-seitige Zwischenbilanz basiert auf einer schriftlichen, anonymen Umfrage von Mitte Dezember 2019 bis Mitte Februar 2020 von Obdach- und Wohnungslosen in Hannover, die Auswertung von 105 Fragebögen mit je 50 Fragen liegt ihr zugrunde. Abgefragte Themen waren beispielsweise die Erwerbstätigkeit, die medizinische Versorgung oder die Wohnsituation. Laut der Studie gaben beispielsweise 68 Prozent der Befragten an „unzufrieden“ oder „gar nicht unzufrieden“ mit ihrer Wohnsituation zu sein. Fast 90 Prozent der Befragten Obdachlosen, also jener ohne Unterkunft, gaben an, „bedrohliche Situationen innerhalb des letzten halben Jahres erlebt zu haben“.

Mit ihrem Zwischenbericht und der weiteren Studie möchte die Initiative auch mit der Stadt ins Gespräch kommen. „Das ist auf jeden Fall ein Ziel, wir sind sehr gespannt, was wir mit der Studie erreichen können“, so Fleischhauer.

Stadt ist Studie noch nicht bekannt

Der Landeshauptstadt Hannover war der Zwischenbericht bei seiner Veröffentlichung am Dienstag noch nicht bekannt. „Wir werden uns selbstverständlich mit der Studie auseinandersetzen“, so Christina Merzbach, Pressesprecherin für Soziales, Internationales und Gleichstellung bei der Stadt Hannover. Die Landeshauptstadt würde sich „fachlich intensiv“ mit dem Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit beschäftigen.

Ende des Jahres soll die Studie abgeschlossen sein, ein weiterer Zwischenbericht soll noch vorher veröffentlicht werden.

