Hannover

Eine weitere IGS für Hannover: Die zwölfte Integrierte Gesamtschule soll dabei in Kleefeld, an der Nackenbergstraße entstehen. Der Schulausschuss der Stadt ist einer dementsprechenden Empfehlung des Bezirksrates jetzt mehrheitlich gefolgt.

Mehrere Standorte hatte die Verwaltung im Vorfeld geprüft, aber abschließend für den Bezirk Buchholz-Kleefeld favorisiert, weil das Gebiet am meisten von den zusätzlichen IGS-Plätzen profitieren würde und das ausgewählte Grundstück dort in städtischer Hand ist. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Buchholz-Kleefeld II, die im Sommer 2022 aber in den Neubau am Paracelsusweg in Groß-Buchholz ziehen soll.

Campus mit Grundschule, aber ohne Oberstufe

An ihrer Stelle soll eine neue Ganztagsgrundschule, die dann mit der benachbarten IGS pädagogisch kooperiert. Man sprach dabei von einer Art „campus-ähnlichen“ Situation. Frühestens im Sommer 2025 soll die neue sechszügige IGS in Betrieb gehen, die Kosten für den Neubau und genaue Pläne sind noch unbekannt.

Einstimmig war die Entscheidung für die IGS jedoch nicht. Die Christdemokraten etwa bezweifeln, dass weiterer IGS-Bedarf besteht. Es sind derzeit rund 130 Plätze an den Eingangsstufen in Hannovers IGSen unbesetzt, so CDU-Mann Arne Borstelmann. Man hätte sich statt einer IGS lieber eine weitere Realschule gewünscht, fand auch Stefanie Matz (CDU). „Auch andere IGS-Leitungen sehen eine weitere Schule dieser Form kritisch.“

Eine eigene Oberstufe soll die zwölfte IGS der Stadt dabei wohl nicht bekommen. 962 Schulplätze in der Sekundarstufe II sind an den städtischen Gesamtschulen vorhanden – und für die nächsten zehn Jahre genug, so die Einschätzung der Verwaltung. Eine Zusammenarbeit mit Schulen in der Nähe soll Schülern der künftigen IGS den Weg in die Oberstufe erleichtern. Infrage kämen dafür die IGS Roderbruch, das Leinetal-Gymnasium und -realschule und das Gymnasium Schillerschule.

Von Simon Polreich