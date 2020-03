Zwischenfazit: Der OB-Prozess auf der Zielgeraden

Hannover

Im Rathaus-Prozess stehen am Dienstag die Plädoyers an. Zeit für ein Zwischenfazit. Im Prinzip lassen sich die überaus aufwändigen Ermittlungen so zusammenfassen: „Wir müssen etwas für Frank tun.“ Das soll der Ex-OB Stefan Schostok (55) zu seinem Personaldezernenten Harald Härke (66) Ende 2013 gesagt haben. „ Frank“ ist Frank Herbert (50), ehemaliger Leiter des OB-Büros, und der dritte Angeklagte.

Da Herbert nicht wie erhofft Dezernent wurde, wollte er für seine vermeintlichen Überstunden entschädigt werden. Und das ist von April 2015 bis Mai 2018 auch geschehen. Und so hat der Büroleiter und Jurist Dr. Herbert fast 50.000 Euro illegaler Weise als Überstunden-Pauschale kassiert.

Ex-OB hat den Bock zum Gärtner gemacht

In Anlehnung an einen Clint-Eastwood-Western könnte man auch sagen: „Der Naive, der Mächtige und der Gierige“.

Der Naive: Schostok erklärte, dass er sich nicht um solche Dinge gekümmert habe. Er sei mehr so der Mann für das Große und Ganze gewesen. Im Übrigen habe er sich auf Herberts Ratschläge verlassen. Das war naiv, weil er den Bock zum Gärtner machte. Tatsache ist: Ab dem 24. Oktober 2017 muss er von der Rechtswidrigkeit der Überstunden-Pauschale gewusst haben. Prognose: Schostok wird wegen Untreue zu einer Geldstrafe von etwa 90 Tagessätzen verurteilt. Bis 90 Tagessätze gilt man als nicht vorbestraft.

Harald Härke zeigt Reue

Der Mächtige: Harald Härke ist ein Strippenzieher. Ein Kollege sprach bei der Polizei von „mafiösen Zuständen“ in der Verwaltung. Gemeint war damit, die Gewährung von Zulagen für Mitarbeiter. Auf diese Weise habe sich Härke seinen Einfluss gesichert, Seilschaften geknüpft. Für Härke spricht sein Geständnis und seine aufrichtige Reue. Prognose: Er wird wegen Untreue im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Betrug im besonders schweren Fall zu einer Bewährungsstrafe knapp über der Mindeststrafe (sechs Monate) verurteilt.

Der Gierige: Frank Herbert wollte cash sehen, dafür dass er dem OB rund um die Uhr zur Verfügung stand. Wahrscheinlich hat sich der Jurist als der wahre Verwaltungschef gesehen. Seine Einlassung, dass er von der rechtswidrigen Zulage nichts gewusst habe, glaubt ihm das Gericht nicht. Das geht aus dem rechtlichen Hinweis des Gerichts am vergangenen Verhandlungstag hervor. Prognose: Er wird wegen Untreue im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Betrug im besonders schweren Fall verurteilt. Wegen fehlender Einsicht und Reue wird er am härtesten bestraft werden. Die Frage ist, ob das Gericht ihn zu mehr als einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. In diesem Fall würde er automatisch aus dem Beamtenverhältnis entlassen.

