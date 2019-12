Zwischen Wahnsinn und Besinnlichkeit – der Samstag vor Weihnachten

Hannover

Die Weihnachtsdekoration leuchtet in rot, grün und blau. Es duftet nach Tannen und Baumstritzel, Kinder tollen umher und lachen herzlich. Der heilige Abend steht kurz bevor. Für manche ist es die schönste Zeit im Jahr – für andere die stressigste.

Otto Bethe (72) lehnt an einer der Hütten auf dem Weihnachtsmarkt am Ballhof. Er nippt an seinem Glühwein und blickt lächelnd auf das Treiben um sich: „Ich genieße die Ruhe, den richtigen Stress habe ich schon hinter mir.“ Die Geschenke für die Kinder und Ekel sind bereits besorgt, seine Frau stöbert trotzdem noch einmal an den weihnachtlichen Ständen. Einen konkreten Plan für den Samstag vor Weihnachten haben beide nicht. „Wir wollen uns einfach treiben lassen und die vorweihnachtliche Stimmung genießen“, sagt Bethe.

Otto Bethe auf dem Weihnachtsmarkt, Quelle: Christian Behrens

Und die ist zumindest auf dem Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt sehr entspannt. Die Menschen schlendern umher, wirken nicht getrieben, sondern vielmehr ausgeglichen.

Besonders besinnlich ist es in der Marktkirche. Wenn die große Tür ins Schloss fällt, ist nicht mehr zu hören, dass am Karussell daneben gerade „O du fröhliche“ ertönt. Dann ist es still, die Menschen sind andächtig und verfallen sofort in einen Flüsterton.

Eine Kerze für die Erinnerung

Auch Maren Bock (54) schreitet gemeinsam mit der kleinen Hannah (7) ruhig durch die Gänge der Marktkirche. Sie ist aus Schleswig-Holstein zu Besuch kommen, um den letzten Adventssonntag gemeinsam mit ihren Kindern in der Stadt zu verbringen. Erst kürzlich ist ihr Vater gestorben, für ihn zündet sie an diesem Samstag eine Kerze an: „Es ist das erste Jahr Weihnachten ohne ihn, da fehlt etwas.“ Sie will sich gemeinsam mit Hannah an ihn erinnern, an die gemeinsamen Feste. Maren Bock geht dafür gerne in die Kirche. „Obwohl die Marktkirche so groß ist, fällt der Stress sofort von einem ab“, sagt sie.

Zur Erinnerung: Maren Bock (54) zündet eine Kerze für ihren toten Vater an. Quelle: Christian Behrens

Anders ist das wenige Meter entfernt in der Buchhandlung Decius. Der Geschäftsführer Walter Treppmacher erklärt, dass der Samstag vor Weihnachten der turbulenteste im ganzen Jahr ist. „Bücher werden grundsätzlich erst besonders spät verkauft. Weil die Menschen wissen, dass sie häufig sehr schnell zu bekommen sind.“ Für die Wochenenden vor Weihnachten hat er deswegen mit wesentlich mehr Personal geplant, es ist Urlaubssperre und viele Mitarbeiter machen Überstunden. Der weihnachtliche Wahnsinn der anderen ist ihr Geschäft.

Doch Buchhändlerin Kathleen Faust (24) findet gnädige Worte für die Kunden: „Einige sind natürlich enttäuscht, wenn sie das Geschenk, das sie unbedingt verschenken wollten, nicht mehr bekommen. Viele sind aber geduldig und einige bringen uns sogar Schokolade vorbei.“

Muss arbeiten: Kathleen Faust (24) unterstützt die Menschen kurz vor Weihnachten bei der richtigen Geschenkwahl. Quelle: Christian Behrens

Mit schweren Koffern in Richtung Heimat

Die Stadt ist voller Menschen. Einige schlendern gemütlich an den geschmückten Schaufenstern entlang. Anderen hetzen mit ihren vollen Tüten zum Hauptbahnhof. Der alljährliche Weihnachtswahnsinn ist auch hier angekommen. Verspätete Züge, enttäuschte Gesichter, dicht von Reisenden besiedelte Gleise – und mittendrin: Veronika La.

Voll bepackt: Veronika La (23) muss in Hannover umsteigen. Sie reist von München zu ihrer Familie nach Nienburg. Quelle: Christian Behrens

Die 23-Jährige hat an diesem Samstag schon eine anstrengende Reise hinter sich, am frühen Morgen ist sie aus München losgefahren, um am späten Nachmittag bei ihrer Familie in Nienburg anzukommen. Für die Festtage hat sie zwei große Koffer dabei – und zwei volle Weihnachtstüten: „Das ist natürlich ein bisschen anstrengend“, gibt sie zu. „Aber ich weiß, dass sich der Stress lohnt. Denn ab heute Abend beginnt die Zeit mit meiner Familie, Freunden und gutem Essen. Darauf freue ich mich schon seit Wochen.“

Von Mandy Sarti