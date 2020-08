Zweithöchste Warnstufe: Extreme Waldbrandgefahr in Hannover

Hannover

Die Lage in Hannover und Umgebung ist ernst: Die Waldbrandgefahr ist aktuell extrem groß. „Derzeit gilt die zweithöchste Warnstufe 4 in der Region. Es war nun seit vielen Tagen extrem trocken und auch sehr heiß mit viel Sonne. Das hat die Lage verstärkt“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-met. Um Celle, Soltau und Uelzen gilt bereits Warnstufe 5. Wie schnell Bäume zurzeit Feuer fangen können, zeigt ein Großbrand, der seit Mittwochabend im Heidekreis wütete. Auch Feuerwehrkräfte aus der Region Hannover waren dort zur Unterstützung im Einsatz.

Ob Eilenriede, Bockmerholz, Mecklenheider Forst oder Deister: Die Wälder in und rund um die Landeshauptstadt sind knochentrocken – und das schon seit Jahren. „Die Dürresommer 2018 und 2019, die Hitze der vergangenen Tage und der Wind sind die drei Faktoren, die die Waldbrandgefahr momentan so extrem erhöhen“, sagt der Leiter des Forstamtes Fuhrberg, Hans-Martin Roese. Wegen der niedrigen Luftfeuchtigkeit, die seit rund einer Woche herrscht, ist der Oberboden des Waldes total ausgetrocknet.

Ätherische Öle lassen Nadelhölzer schnell fackeln

Generell gilt, dass alle Bäume schnell Feuer fangen können, bei Nadelhölzern sei die Gefahr aber noch größer als bei Laubbäumen. „Nadelwald brennt allein wegen der ätherischen Öle viel schneller“, weiß Roese. Deshalb gilt es unter allen Umständen, Brände im Wald zu vermeiden.

Die Landeshauptstadt könnte bei der momentanen Trockenheit einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Bereichen in Niedersachsen haben, meint Stadtsprecher Dennis Dix: „ Hannovers Wälder zeichnen sich als Mischwälder mit sehr hohem Laubbestandteil aus.“ Gleichzeitig warnt er aber: „Trotzdem sollte man die Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Nicht im Wald grillen

Die Feuerwehren in der Landeshauptstadt und der Region warnen eindringlich davor, in den Wäldern offene Feuer zu machen: „Man sollte auf keinen Fall in der freien Natur grillen“, sagt Mirko Weber, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Selbst Funkenflug könnte bei der momentanen Trockenheit fatale Folgen haben. Das Gleiche gilt für glühende Zigarettenkippen.

Vorsicht ist auch auf ausgedörrtem Rasen und auf Standstreifen geboten, warnt Armin Jeschonnek, Sprecher der Feuerwehren in der Region Hannover: „Man sollte sein Auto keinesfalls dort abstellen, weil sich diese Flächen sehr schnell entzünden und Brände auf angrenzende Wälder übergreifen können.“ Die Gefahr eines Großbrandes schätzt Jeschonnek im Norden der Region größer ein, „weil es dort mehr Nadelwaldbestände gibt“.

Auch am Wochenende ist es warm

Für die nächsten Tage sind in Hannover und Umgebung Gewitter angesagt. Es kann auch Starkregen geben, prognostiziert Diplom-Meteorologe Jung. Die Waldbrand-Gefahr wird das aber nicht mindern: „Da kommt mal mehr, mal weniger runter. Oftmals wird das aber keine nachhaltige Entspannung sein. Platzregen ist das nie.“

Noch eine schlechte Nachricht hat Jung für alle in Hannover, die die Hitze satthaben: „Die Temperaturen bleiben meist sommerlich warm – bis 29 Grad am Wochenende.“

Von Britta Mahrholz