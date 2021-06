Hannover

Marco Zimmermann (42) sitzt mit seiner Tochter Cisel (9) am Esstisch: „Wer ist das?“, fragt die Neunjährige ihren Vater und zeigt auf ein Foto in einer vergilbten Zeitung auf dem Tisch. „Das ist jemand, der ein Kriegsverdienstkreuz verliehen bekommen hat“, erwidert Zimmermann, „in der Zeit von Oma und Opa“, sagt er weiter. Die beiden blättern die Seite um. „Der Führer als Tierfreund“ heißt die Schlagzeile. Unter der Überschrift ist ein Bild von Adolf Hitler mit einem Schäferhund zu sehen, gleich darüber ist der Reichsadler mit Hakenkreuz abgedruckt.

Als Cisel Zimmermann ein Legoteil hinter die Schiebetür zwischen Schlaf- und Esszimmer gerutscht ist, hat sie eine große Entdeckung gemacht: „Wir haben mit der Taschenlampe hinein geleuchtet und gesehen, dass etwas zerknülltes in der Ecke liegt“, erzählt die Neunjährige und wirkt stolz. Vater Marco Zimmermann machte sich daran, das Papier mit einer Grillzange hervor zu fischen: „Als ich die ersten Seiten auseinander gefriemelt habe, habe ich gesehen, dass es alte Zeitungsseiten sind“, erzählt der 42-Jährige. Die beiden breiteten mehrere Seiten der „Hannoverschen Zeitung“ aus den Jahren 1943 und 1944 auf dem Esszimmertisch aus. „Auf der Titelseite der Zeitungsseite habe ich dann sofort das Nazisymbol entdeckt“, erzählt Zimmermann. Der Reichsadler mit Hakenkreuz gleich unter dem Zeitungsnamen ist kaum zu übersehen: „Ich hatte echt Gänsehaut, und wir waren ziemlich aufgeregt“, erinnert sich Zimmermann.

Haben einen historischen Schatz gefunden: In dieser Zwischenwand entdeckten Marco und Cisel Zimmermann alte Zeitungen. Zunächst wurden diese mit einer Grillzange herausgezogen. Dann kam ein Wanderstock zum Einsatz. Quelle: Nancy Heusel

17 Jahre lebt die Familie bereits in der Mietwohnung in der Bödekerstraße. Darauf, dass das Haus bereits über 100 Jahre alt ist, weist eine Wandmalerei hin, die vor Jahren im Hausflur unter dem Putz entdeckt wurde: „Die habe ich durch Zufall unter einer dicken Farbschicht entdeckt und dann freilegen und restaurieren lassen“, erzählt Vermieter Pedro Barrios-Schüler der NP. Wann genau das Haus gebaut wurde, wisse er nicht: „Die Unterlagen wurden im Zweiten Weltkrieg vernichtet.“ Er vermute, dass das Haus um 1899 gebaut wurde.

Auch im Hausflur des Hauses in der Bödekerstraße wurde bereits ein historischer Fund gemacht: Der Vermieter entdeckte diese Wandmalerei unter einer dicken Farbschicht und ließ das Gemälde freilegen und restaurieren. Quelle: Nancy Heusel

„Dieses Haus steckt voller Überraschungen“, sagt Zimmermann. Der Zeitungsfund in der Zwischenwand war für ihn und seine Tochter eine besondere Überraschung: „Wir haben uns gefühlt, als hätten wir einen Schatz gefunden“, erzählt Cisel und lacht. Vater und Tochter fingen an die Zeitungsseiten zu glätten und den Staub mit einem Handstaubsauger zu entfernen: „Ich bin ziemlich beeindruckt, in was für einem guten Zustand die Zeitungen noch sind“, so Zimmermann.

Absichtlich versteckt oder doch nur Altpapier?

Hatte jemand die Zeitungsseiten absichtlich versteckt? „Wir haben angefangen zu rätseln und denken eher, dass es sich um Altpapier handelt, welches möglicherweise bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz kam“, so Zimmermann. Vermieter Barrios-Schüler weiß jedoch, dass bei Renovierungsarbeiten in den Räumen unter der Wohnung von Familie Zimmermann keine Zeitungsseiten oder andere etwaige Schätze gefunden wurden: „Die andere Wohnung wurde vor zehn Jahren komplett saniert. Alte Zeitungsseiten sind aber nicht zum Vorschein gekommen.“

Wer genau die Zeitungen in der Zwischenwand hinterlassen hat, werden die beiden nicht erfahren. „Wir wissen nicht, wer alles vor uns in dieser Wohnung gewohnt hat“, sagt Zimmermann. Auch Vermieter Barrios-Schüler weiß nur, dass sein Vater die Wohnung in den 1980er Jahren von einer betagten Frau gekauft habe.

Es geht um „117 Gefallene in Hannover“ und „Umquartierungstransporte vor Weihnachten“: Die alten Zeitungsseiten dokumentieren Alltagsgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Quelle: Nancy Heusel

Einige Seiten bestehen ausschließlich aus Todesanzeigen von Kriegsgefallenen: „Das zu sehen, war ganz schön unheimlich“, sagt Zimmermann, auch weil er das seiner neunjährigen Tochter im Anschluss habe erklären müssen. Die Hannoversche Zeitung erschien lediglich von 1943 bis 1945. Sie war aus der Zwangsfusion des Hannoverschen Anzeigers mit dem NS-Blatt „Niedersächsische Tageszeitung“ hervorgegangen und blieb in den Kriegsjahren die einzige Zeitung in Hannover. Der Grund: Die Nationalsozialisten hatten die Gleichschaltung angestrebt, kontrollierten Zeitungsblätter und deren Themen. 75 Jahre später lesen Marco und Cisel Zimmermann deshalb Artikel über Umquartierungstransporte, Kampfgeschwader und die deutsche Offensive.

„Wichtig ist, das Verständnis dafür, dass die Berichterstattung propagandistisch ist“, betont Christian Heppner vom Stadtarchiv. Quelle: Nancy Heusel

„Das ist ein Stück weit dokumentierte Geschichte“, weiß Christian Heppner (57) vom Stadtarchiv Hannover. Er arbeitet tagtäglich mit solchen Quellen: „Wichtig bei Zeitungen aus dem Zweiten Weltkrieg ist das Verständnis dafür, dass die Berichterstattung propagandistisch ist und in den Redaktionen nur linientreue Redakteure arbeiten konnten.“

Für Cisel war der Fund vor allem spannend: „Für mich ist das ein echter Schatz“, sagt die Neunjährige, „wir haben danach die ganze Wohnung abgesucht und nachgeschaut, ob wir nicht noch etwas finden.“ Historiker Heppner versteht die Begeisterung: „So ein Fund ist nicht zuletzt Ausdruck davon, was diese Wohnung alles erlebt hat“, sagt er. Und auch Zimmermann stimmt zu: „Die Zeitungsseiten haben uns daran erinnert, was auch in unserer Stadt alles passiert sein muss.“

