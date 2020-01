Zweiter Anlauf: Ist Mohamad A. ein Mörder?

Hannover

Sie waren ein ungleiches Paar. Auf der einen Seite der aggressive Mohamad A. (49). Auf der anderen Seite die sehr introvertierte Frau (63). Am 30. Juli 2018 kamen sie sich ein letztes Mal näher. Mohamad A. vergewaltigte und erstickte sein schwer krankes Opfer auf einem Spielplatz an der Gartenstraße ( Oststadt).

Seit Montag muss sich der Angeklagte wieder wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge vor dem Landgericht Hannover verurteilten. Vor fast einem Jahr wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach drei Jahren Haftzeit sollte er zum Alkoholentzug in den Maßregelvollzug. Der Bundesgerichtshof ( BGH) hob das Urteil auf. Die obersten Richter glauben, dass Mohamad A. mit Tötungsabsicht handelte.

Erneutes Geständnis des Angeklagten

Genau darum kreist der Prozess. Zum Prozessauftakt machte der abgelehnte Asylbewerber keine Angaben. Nachdem Richter Joachim Lotz das Protokoll der Haftrichterin Gudrun Gundelach verlesen hatte, änderte sich das. „Mein Mandant macht sich die Erklärung vor der Haftrichterin wieder zu eigen“, erklärte Anwalt Clemens Anger. Nach seiner Festnahme hatte Mohamad A. die Tat gestanden, aber eine Tötungsabsicht geleugnet.

Laut des MHH-Gerichtsmediziners (63) muss der Angeklagte die Frau mindestens drei bis fünf Minuten mit großer Gewalt im Hals- und Mundbereich gedrückt haben, damit der Erstickungstod eintreten konnte. Kehlkopf- und Zungenbein waren rechtsseitig gebrochen. Das Hirn auf Grund des Sauerstoffmangels angeschwollen.

Ist Mohamad A. ein Mörder?

Im Strafgesetzbuch steht, „Mörder ist, wer zur Befriedigung des Geschlechtstriebs (...) einen Menschen tötet“. Dieser Fall könnte als Lehrbuch-Beispiel dafür gelten: Laut des Angeklagten kannten sich Täter und Opfer seit fünf Jahren. Sie hatten regelmäßig Sex. Er will ihr immer Geld dafür gegeben haben. Am 30. Juli 2018 gingen sie wieder in die Büsche, doch plötzlich hatte die psychisch-kranke Frau keine Lust mehr. Mohamad A. forderte nach eigener Aussage das Geld zurück. Die 63-Jährige habe um Hilfe geschrien. Und A. wollte seine Befriedigung – um jeden Preis.

In der Neuauflage des Prozesses geht es eventuell auch um eine weitere Korrektur des ersten Urteils. Mohamad A. hat keinerlei Schulbildung und sprach bis Anfang 2019 kein Wort deutsch. Aus diesem Grund sieht der psychiatrische Sachverständige für eine Therapie im Maßregelvollzug keinerlei Erfolgsaussichten. Das will er auch im ersten Prozess so gesagt haben. Am Montag erklärte Anwalt Anger, dass sein Mandant in der Haft die Sprache erlernt habe. Am Mittwoch wird deshalb ein Justizvollzugsbeamter gehört, um über die Sprachkenntnisse des Angeklagten zu berichten.

Von Thomas Nagel