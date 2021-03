Hannover

Eigentlich sollte seit vergangenen Montag der Schulbetrieb in Hannover weiter hoch gefahren werden – verbunden mit folgenden Schnelltests in Schulen. Doch inzwischen bestehen angesichts der steigenden Inzidenzen deutliche Zweifel daran, dass es vor Ostern überhaupt einen Schritt vorangeht. Nächste Woche soll in den Schulen ein Test-Testlauf durchgeführt werden. Derweil nimmt die Kritik an der Planung des Kultusministeriums zu.

Die Lehrergewerkschaft GEW nannte den von Grant-Hendrik Tonne vorgelegten Plan für Selbsttests bereits ein „bürokratisches Ungetüm“, das Unsicherheit schaffe und die Überlastung in den Kollegien weiter vorantreibe.

„Wir haben heute Morgen eine sehr lange E-Mail mit zehn Anhängen zu den Schnelltests bekommen“, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, am Mittwoch. Zwar seien laut Kultusministerium auch in der Region bereits einige Testkits angekommen. An der IGS im Mühlenkamp jedoch nur eine Mail. Darin gehe es um Einverständniserklärung bei Nicht-Volljährigen und zig weitere organisatorische Details, die auf das Schulpersonal zukommen. „Ob die Tests aber überhaupt rechtzeitig kommen, steht unter einem anderen Stern.“ In der Mail würde bereits auf mögliche Verzögerungen am Zoll hingewiesen, so Bax.

Eine nicht unwichtige Frage sei für ihn auch, welche Art von Test am Ende an seine Schule geliefert wird – ob etwa ein einfacher sogenannter Lollipop-Speicheltest oder ein Rachenabstrich, bei dem die Schüler möglicherweise mehr Unterstützung brauchen. „All das müssen wir auf uns zukommen lassen.“

Erhebliche Mehrbelastung und Scheinsicherheit

Ebenso wie die Umsetzung. Bislang würde nur der 10. und 13. Jahrgang zum Unterricht in die Schule gehen. „Wenn die Inzidenz sinkt, könnten allein aus der Sekundarstufe eins weitere 48 Klassen dazu kommen“, so Bax.

Selbst bei einer wöchentlichen Testung bringt das eine erhebliche Mehrbelastung mit sich, betont Laura Pooth von der GEW. Nicht nur die Dokumentation des Eingangs der Tests-Kits, ihrer Lagerung und Verteilung und die Betreuung von positiv getesteten Kindern, bis die Eltern informiert sind. Gleichzeitig reiche einmaliges, wöchentliches Testen für die Sicherheit längst nicht aus. „Es schafft nur Scheinsicherheit“, erklärte Pooth.

Doch ob es vor den Osterferien in der Region Hannover noch so weit kommt, halten viele inzwischen für fraglich. Angesichts steigender Inzidenzen und einer möglichen „dritten Welle“ forderte zuletzt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einen Schulstopp bis Ostern. In der Region Hannover liegt die Zahl der britischen Mutante bereits bei 65 Prozent und sorgt seit Wochen für Inzidenzen über der Hundertermarke.

Wie wahrscheinlich ist die Schulöffnung vor Ostern in Hannover?

Wenn am Montag die Schulen für weitere Klassen öffnen sollen, muss laut Vorgabe des Landes die Inzidenz drei Tage vorher – also am Donnerstag – unter Hundert liegen. Am Mittwoch lag sie bei rund 116, eine Woche zuvor bei etwa 120.

In der Region traut man sich keine Prognose zu: „Wie sich die Zahlen in den nächsten zwei Wochen bis Ostern entwickeln, können wir nicht verlässlich einschätzen“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Er kann der Entwicklung jedoch etwas Positives abgewinnen. So war die Lage in der Region Hannover in den vergangenen Tagen weitgehend stabil: „Zwar blieb das Niveau zwischen knapp 100 und 120 relativ hoch, insgesamt aber ist die Sieben-Tages-Inzidenz in der Region aktuell vergleichsweise weniger stark steigend als in anderen Gebieten.“ Das sei angesichts des Mutationsvorkommens in der Region von rund 70 Prozent „insgesamt eine relativ gute Entwicklung“, so Jagau.

Von Simon Polreich