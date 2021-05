Zwei neue Kommissariatsleiter: Stühlerücken bei der Polizei in Hannover

Hannover

Alles neu in Hannovers Herschelwache: Die frisch sanierte und bekannteste Polizeidienststelle der Landeshauptstadt hat seit Freitag einen neuen Chef. Christian Donth (37) übernimmt den Posten von Cord Stünkel. Der Polizeioberrat wechselt zur Inspektion nach Hildesheim.

Zur Amtseinführung des neuen Leiters des Kommissariats Mitte, zu der die Herschelwache gehört, verabschiedete Polizeipräsident Volker Kluwe Stünkel nach mehr als 20-jähriger Zugehörigkeit zur Polizeidirektion Hannover. Mit seinem Wechsel nach Hildesheim gehen eine berufliche Weiterentwicklung und ein Aufstieg einher.

Verschiedene Bereiche durchlaufen

Auch der neue Chef der Herschelwache hat schon in verschiedenen Bereichen der Polizei gearbeitet. In den zurückliegenden knapp 15 Jahren war Donth beispielsweise im Zentralen Verkehrsdienst, im Kriminaldauerdienst, im Kriminal- und Ermittlungsdienst sowie im Behördenstab tätig. Nach dem Master-Studium leitete der Polizeioberrat den Einsatzbereich in der Inspektion Burgdorf. Zuletzt übernahm er die Aufgabe des Einsatzkoordinators in der Inspektion Hannover.

„Auch wenn das Polizeikommissariat Hannover-Mitte territorial das kleinste im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover ist, so weist es doch das höchste Einsatzaufkommen auf“, so Behörden-Chef Kluwe. Donth ist für mehr als 150 Beschäftigte verantwortlich. Zudem ist er Ansprechpartner für die kommunale Politik und die jeweiligen Entscheidungsträger bei der Landeshauptstadt für den Bereich seiner Dienststelle.

Revier mit bunter Mischung

Das Kommissariat Mitte wird durch den Cityring eingegrenzt und umfasst eine Fläche von 1,8 Quadratkilometern. Dort leben fast 8000 Einwohner. Der Dienststellenbereich ist geprägt durch Hauptbahnhof und ZOB, das Justizviertel, die Altstadt, den Marstall, das Steintor und die Fußgängerzonen.

Philip Weinmann ist neuer Leiter des Polizeikommissariats Nordstadt. Quelle: Polizei

Auch das Polizeikommissariat Nordstadt hat einen Leiter: Philip Weinmann löst Yvonne Künnemann ab, die in die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen wechselt. Im Zuständigkeitsbereich des 37-jährigen Polizeioberrats leben 46.000 Bürger. Zum Kommissariat gehören die Stadtteile Nordstadt, Vahrenwald-West, Hainholz, Brink-Hafen und Vinnhorst.

Von Britta Mahrholz