Hannover

Ein 85 Quadratmeter großes Haus mit Kamin, 1200 Quadratmeter großen Garten mit Gartenzwergen, Flieder und Beerensträuchern an der Schulenburger Landstraße nannten Inge und Peter Hutschenreiter (beide 73) ihr eigen. „Wir dachten, wir hätten unseren Altersruhesitz gefunden.“ Doch inzwischen ist ihr Eigenheim leer, der Garten verwildert. Die Rentner haben „ihr Paradies“ und teuer gekauftes Haus für eine Mietwohnung in Gehrden verlassen. Bis November hat ihnen die Stadt dafür die Frist gesetzt. Dann wird alles abgerissen, um einen Radweg und ein Gewerbegebiet zu errichten. Hutschenreiters werden mit wenigen tausend Euro entschädigt.

Das Problem: Das zweistöckige Wohnhaus der Hutschenreiters steht – wie noch weitere Häuser – auf dem Gelände der Kleingartenkolonie Friedenau in Hainholz, die dem Kleingartenkonzept der Stadt zum Opfer fallen soll. Das Konzept sieht vor, dass in den nächsten Jahren stadtweit 813 Kleingärten neuen Wohnhäusern und Gewerbegebieten weichen. Mit dem Rauswurf sieht sich die Stadt im Recht: Wohnen dürfte man auf dem Kleingartengelände sowieso nicht. Lauben seien nur bis zu 24 Quadratmetern erlaubt.

Anzeige

Altersvorsorge ist weitgehend futsch

Gut eineinhalb Jahre kämpften Hutschenreiters gegen den Rauswurf. Konnten nachweisen, dass große Häuser seit den 1940ern auf dem Gelände stehen – lange bevor die Stadt in den 1960ern das Grundstück kaufte und eine Kleingartenkolonie daraus machte. Sie argumentierten, dass die Stadt seit ihrem Einzug 1999 Grunderwerbssteuer, jährliche Grundsteuer und Straßenreinigung kassierte. Vergebens. „Wir kamen nicht gegen die Bürokratie an“, sagt das Rentnerehepaar und blickt in den kleinen Garten der Gehrdener Zweizimmerwohnung. Schön haben sie es sich hier gemacht. Tomatenpflanzen, ordentlich gemähter Rasen, auch ihre Gartenzwerge haben hier ein neues Heim gefunden.

Weitere NP+ Artikel

Peter und Inge Hutschenreiter wohnen jetzt in Gehrden. Quelle: Nancy Heusel

Doch die „ Altersvorsorge“ der Hutschenreiters ist weitgehend futsch: Für 50.000 DM hatten Inge und Peter das Haus in Hainholz 1999 gekauft. Es für 30.000 Euro wohnlich gestaltet. „Das Geld werden wir wohl nie wiedersehen“, so Peter Hutschenreiter. Zwar gibt es eine Entschädigung. „Doch die soll laut Kleingartenkonzept nur 2500 Euro betragen.“ Dazu kommt der materielle Wert ihres Hauses und der Anpflanzungen, den ein Sachverständiger für den Bezirksverband der Kleingärtner geschätzt hat. „Gerade mal 3566 Euro hat seine erste Schätzung ergeben“, so der 73-Jährige. Das meiste davon für Büsche und Bäume. Das 88 Jahre alte Haus selbst war dem Schätzer lediglich 1582 Euro wert – es ist in der Gesamtschätzung schon eingerechnet.

Peter Hutschenreiter legte Einspruch ein – auch weil ihm auffiel, dass viele Bepflanzungen nicht richtig gezählt wurden, manche Büsche gar nicht vorkamen. „Wir haben so schon kaum etwas von unseren Investitionen übrig, und trotzdem versucht man, uns um jeden Euro zu drücken“, regt er sich auf. Doch er will um jeden Cent kämpfen. Sein Einspruch brachte ein paar Euro: Bei der nächsten Schätzung kamen 200 drauf.

Vergangene Tage: Hutschenreiters vor ihrem „Eigenheim“ in der Kolonie Friedenau in Hainholz. Quelle: Christian Behrens

„Da fehlen aber immer noch Posten, wie die Rollläden oder die 40 Meter lange Hecke“, so der 73-Jährige. Er rechnet mit etwa 3000 Euro mehr, die ihm zustehen. „Uns steht es langsam bis hierhin, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, betrogen werden“, sagt er und schüttelt den Kopf.

Deshalb hat er erneut Widerspruch eingelegt, will er die Unterschrift auch unter diesem Wertermittlungsprotokoll verweigern. „Die Schlüssel geben wir erst ab, wenn wir fair entschädigt werden“, gibt sich der 73-Jährige kämpferisch. Ganz aufgegeben hat er also noch nicht. „Wie denn auch, wenn man von der Hand in den Mund lebt? Wir lassen es drauf ankommen.“

Übrigens: Die Nachnutzung ist noch nicht geklärt. Der Stadt liegen zwar grundsätzlich Anfragen für gewerblich nutzbare Grundstücke vor, so ein Sprecher. „Spezifische Anfragen für die Grundstücke an der Schulenburger Landstraße aber nicht.“

Nach der Räumung der Flächen wird der Boden noch auf Altlasten untersucht. „In Abhängigkeit von den Ergebnissen dieser Untersuchungen sind eventuell die Sanierung von Altlasten oder weitere Maßnahmen notwendig.“

Von Simon Polreich