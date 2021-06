Zwei Männer überfallen Tankstelle in Stöcken

Hannover

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen eine Tankstelle in Stöcken überfallen. Das Duo lauerte einer Tankstellenangestellten zu Dienstbeginn gegen 04:40 Uhr an der Alten Stöckener Straße auf. Sie bedrohten die 40-Jährige mit einer Schusswaffe und zwangen sie, den Verkaufsraum zu öffnen. Anschließend forderten die Männer Bargeld.

Die Angestellte händigte eine Box mit Wechselgeld aus, das Bargeld steckten die Täter in einen Jutebeutel. In der Folge flüchteten die beiden unerkannt zu Fuß von der Tankstelle in Richtung Klappenburg. Die Angestellte blieb unverletzt.

Nach Angaben der Zeugin waren beide Täter etwa 1,75 Meter groß. Der erste Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Außerdem war er von schlanker Statur und hatte eine helle Hautfarbe.

Polizei ermittelt wegen schweren Raubs

Sein Komplize trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zudem war er mit einem roten Dreieckstuch maskiert. Nach einer weiteren Beschreibung der Zeugin hatte er eine schlanke Statur, war schwarz und hatte einen leichten ausländischen Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden



Von NP-Redaktion