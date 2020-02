Zwei Leichtverletzte bei Feuer in Linden-Süd

Hannover

Am Dienstagnachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Haus in der Roesebeckstraße ( Linden-Süd). Die Feuerwehr Hannover konnte das im Keller ausgebrochene Feuer schnell unter Kontrolle bringen, Rauch zog allerdings nach oben ins Treppenhaus. Eine Mutter und ihr Kind wurden nach ersten Informationen dadurch leicht verletzt, sie mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Roesebeckstraße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz.

Mehr in Kürze.

Von NP