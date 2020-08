Hannover

Zwei Jahre ist es nun her, dass die rot-schwarze Landesregierung ihr Wahlversprechen umgesetzt und die Kitagebührenfreiheit eingeführt hat. Seitdem müssen Eltern in Niedersachsen kein Geld mehr für den Kindergartenplatz bezahlen. Doch der Anfang war holprig, einige Einrichtungen glaubten, dass sie so nicht bestehen könnten. Darunter fielen vor allem die freien Träger.

Silke Gerike, Vorstandsvorsitzende des Waldorfkindergartens am Maschsee, erinnert sich: „Das Land hatte zunächst vergessen die Kindergärten zu berücksichtigen, die andere Strukturen haben. Das hat uns vor große Herausforderungen gestellt.“ Zunächst war nämlich nicht klar, wie der Waldorfkindergarten am Maschsee die zusätzlichen Bildungsangebote finanzieren sollte. Inzwischen konnte das geregelt werden: Über Fördermittel kann die Einrichtung nun sicherstellen, dass die Kinder künftig auch weiterhin kostenintensive Angebote wie Eurhythmie wahrnehmen können. „Die Beiträge sind auskömmlich, da haben auch die Finanzmittel von Stadt und Land während der Corona-Pandemie geholfen“, erklärt Gerike. Die Stimmung hat sich zum Positiven gewandet. „Die Kitagebührenfreiheit entlastet die Eltern sehr. Was aber bleibt sind die Gebühren für Krippe und Hort.“

Und auch die Regelung, dass Geschwisterkinder weniger zahlen, funktioniert nur noch dann, wenn die Kinder zeitgleich in Hort und Krippe sind. Wird eines aber im gebührenfreien Kindergarten betreut, zahlen die Eltern für das Krippen- oder Hortkind voll. Gerike ist überzeugt: „Das könnte noch gerechter werden.“

Forderung: Auch Krippen- und Hortplätze sollen gebührenfrei werden

Auch Ingrid Kröger von der Arbeiterwohlfahrt Hannover wünscht sich, dass frühkindliche Bildung für alle kostenfrei wird: „Langfristig müssen auch die Hort- und Krippenplätze gebührenfrei werden.“ Nur so könne tatsächliche Chancengleichheit hergestellt werden.

Volker Bajus (Grüne) hingegen sieht die Kitagebührenfreiheit als Verschiebung des Problems: „Sie schafft neue Ungleichheiten. Beispielsweise für diejenigen, die ihre Kinder länger als acht Stunden betreuen lassen müssen und eben auch für diejenigen, die weitere Kinder in Hort und Krippe haben.“ Der Bildungsexperte sieht die Beitragsfreiheit nach wie vor kritisch, er hätte sich gewünscht, dass die Summe in eine Qualitätsoffensive gesteckt worden wäre. „Bedürftige Familien mussten ohnehin keine Beiträge zahlen.“

Grüne und FDP sprechen sich für Qualitätsoffensive aus

Ein Punkt, den auch Björn Försterling ( FDP) vertritt: „Unabhängig davon, dass bei der Einführung der Beitragsfreiheit viel falsch gelaufen ist, wäre es besser gewesen, die Betreuungssituation zu optimieren.“ Ihm und Bajus geht es dabei vor allem darum, dass der Fachkraft-Kind-Schlüssel erhöht werde. Doch das wurde von der rot-schwarzen Landesregierung erst mal verschoben. Björn Försterling ist überzeugt: „Die Erzieherinnen und Erzieher müssen entlastet werden, damit der Beruf attraktiver wird.“ Denn viele der Fachkräfte arbeiten nur in Teilzeit und wechseln nach einigen Jahren den Beruf.

Für SPD und CDU steht hingegen fest, dass die Kitagebührenfreiheit ein großer Meilenstein sei. Mareike Wulf, bildungspolitische Sprecherin der CDU, betont: „Wir haben insbesondere die jungen Eltern und damit die Mittelschicht entlastet.“ Der Kritik, der Erzieher-Beruf müsse attraktiver werden, entgegnete sie, dass man mit der Schulgeldfreiheit bereits einen entscheidenden Beitrag geleistet habe. Daneben sei der Einstieg in die duale Ausbildung ebenfalls ein wichtiger Schritt gewesen: „Es ist uns gelungen, Theorie und Praxis besser zu verzahnen und schon Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu ermöglichen.“

