Zwei Einbrüche in zehn Tagen bei Event-Agentur in Langenhagen

Beim NP-Rendezvous ist er der Mann hinter den Kulissen: Lutz Käsemann (56), Inhaber der Eventagentur „Trend line Eventhouse“, organisiert die Sommerfest-Reihe im Stadtpark schon seit 25 Jahren. Nun müssen die sechs Donnerstags-Rendezvous in der Corona-Krise ausfallen, und auch sonst sind die Zeiten nicht leicht für Käsemann und seine Mitarbeiter. „Fast alle Aufträge wurden storniert, wir müssen mit einem Umsatzrückgang von 90 Prozent leben, die Mitarbeiter musste ich in Kurzarbeit schicken“, sagt der 56-Jährige.

Wäre das nicht schon schlimm genug, wurde Käsemanns Firma in Langenhagen jetzt auch noch das Ziel dreister Diebe und Einbrecher – und das gleich zweimal in nur zehn Tagen. „Beim ersten Mal haben sie aus dem Lager fünf Monitore geklaut“, so der Familienvater. „Wir hatten den Schaden gerade gemeldet, da ist die gleiche Bande im Erdgeschoss eingestiegen.“

Das Erdgeschoss verwüstet, die Lieblingsuhr weg

Dort wurde gewütet und verwüstet: „Jeder Schreibtisch, jeder Schrank ist aufgebrochen, technisches Equipment verschwunden, sogar meine Lieblingsuhr haben sie mitgenommen“, so Käsemann, der den Gesamtschaden auf mehr als 15 000 Euro beziffert.

Einbruchspuren – zweimal kamen Einbrecher bei der Event-Agentur vorbei. Quelle: Christian Behrens

Bei einem Einbruch im Kindergarten um die Ecke kam die Polizei den Tätern dank Videoüberwachung auf die Schlichte, inzwischen wurden die Einbrecher festgenommen. „Die Monitore sind sichergestellt, der Rest ist verschwunden“, sagt Käsemann, der „noch nie in so kurzer Zeit so viele Rückschläge verkraften“ musste.

Derzeit organisiert der Event-Manager vier Autokinotage über Pfingsten auf dem Schützenplatz in Burgdorf. „Wir bleiben optimistisch und kämpfen um unser Überleben.“

Von Christoph Dannowski