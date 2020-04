Zwei Bewerber für Stadtsuperintendenten-Posten in Hannover

Hannover

Für das Amt des Stadtsuperintendenten im Stadtkirchenverband Hannover gibt es nun zwei Kandidaten. Sowohl Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes (51) sowie der 47-Jährige Sven Waske wollen die Nachfolge von Hans-Martin Heinemann antreten, der schon Ende 2019 in Ruhestand verabschiedet worden war. Seitdem ist der Posten an der Spitze der evangelischen Kirche in Hannover vakant.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird allerdings auch die Vorstellung der beiden Kandidaten sowie deren Wahl vermutlich nicht ablaufen können wie geplant. Eigentlich sollten sich die Bewerber mit Predigten in Gottesdiensten am 10. und 17. Mai vorstellen. Wegen der Verbreitung des Virus will der Stadtkirchenverband nun jedoch „abwarten, ob wir zu den Gottesdiensten in die Marktkirche einladen dürfen“, sagt Wencke Breyer, die als Präsidentin des Stadtkirchentages den Wahlausschuss zur Kandidatensuche leitete. Denkbar sei auch eine Vorstellung per Videoaufnahme.

Anzeige

Kandidaten sollen im Juni gewählt werden

Waske ist verheiratet und lebt seit 2010 in Hannover. Seit Anfang dieses Jahres begleitet er allerdings als Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Projekt zur digital gestützten Krankenhausseelsorge im Kirchenkreis Leverkusen. Zuvor war er als Oberkirchenrat zunächst für die Online-Kommunikation der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) verantwortlich. 2017 wechselte der gebürtige Kölner in die Organisationsentwicklung des Kirchenamtes der EKD.

Weitere NP+ Artikel

Rainer Müller-Brandes, der in Lüneburg geboren wurde, ist seit 2012 Diakoniepastor und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Hannover und übernahm 2015 auch die Geschäftsführung der Diakoniestationen. Von 2004 bis 2012 war er Gemeindepastor in Burgdorf. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Gewählt werden soll der neue Stadtsuperintendent durch die Delegierten des Stadtkirchentages im Juni. Denkbar wäre aber „auch eine Briefwahl. Wir haben noch etwas Zeit“, sagt Breyer.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp