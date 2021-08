Zwangsschließung gekippt: Welche Discos in Hannover wieder öffnen – und welche nicht

Hannover

Erst knipst die Landesregierung Discos und Clubs das Licht aus. Dann kassiert das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die gerade erst angeordnete Schließung direkt wieder ein. Und nun? Obwohl unter Auflagen wieder gefeiert werden darf, ist von Party-Stimmung in der Szene derzeit wenig zu spüren. Viele Betreiber werden am Wochenende noch nicht wieder öffnen. Schon gar nicht mit Einlassbeschränkung und Maskenpflicht auf der Tanzfläche. „Die Verunsicherung und Enttäuschung über die Landesregierung groß“, sagt Martin Polomka, Chef von RP5, Palo Palo und der Osho-Disco am Raschplatz.

Das Hin und Her um die Disco-Schließungen hat Spuren hinterlassen. Das Palo Palo und die Osho-Disco (ehemals Baggi) lässt Polomka erstmal geschlossen. „Zu schwammig und unklar“, sei derzeit Lage. Lediglich im RP5 startet er am Freitag und Samstag einen Versuch mit reinem Barbetrieb und separaten Tischen, an den Abstand gehalten werden kann. Das heißt auch: Maximal 50 Prozent Auslastung, Masken dürfen nur am Platz abgenommen werden. „Es ist ein Testballon, wirtschaftlich versprechen wir uns davon nicht viel“, so Polomka realistisch.

Auch Geimpfte und Genesene müssen sich testen lassen

Wie es danach weitergeht und wann auch Palo Palo und Osho wieder öffnen, kann der Betreiber noch nicht abschätzen. „Vorerst bleibt die Handbremse angezogen“, sagt er. Die Szene brauche Verlässlichkeit in der Planung. Ein Discobetrieb ließe sich nicht beliebig hoch- und runterfahren. „Dafür hängen da zu viele Prozesse dran. Da kann man nicht einfach den Stecker wieder reinstecken“, erklärt Polomka. Pflicht für ausnahmslos alle Gäste im RP5 ist übrigens ein Corona-Test, der direkt vor dem Eingang gemacht wird. „Auch Geimpfte und Genesene kommen nur mit Test rein“, betont der Inhaber.

Auch Theodor Vagt öffnet seine Dax-Bierbörse am Freitag und Sonnabend mit gemischten Gefühlen. Noch immer fühle er sich zu Unrecht dafür an den Pranger gestellt, dass eine Frau wenige Tage nach einem Besuch in der Discothek positiv auf das Coronavirus getestet wurde und das Gesundheitsamt mehr als 1100 Personen in Quarantäne schickte. „Dabei gibt es bis heute keinen Nachweis, dass die Besucherin an dem Abend bereits infiziert war“, sagt Vagt. Mit Masken, Mindestabstand und Testpflicht für alle wagt er nun den Neustart. „Wir probieren das jetzt mal so aus, mal sehen wir die Leute das annehmen.“

Infinity bleibt geschlossen

Das Zaza an der Hamburger Allee ist ebenfalls wieder geöffnet. 50 Prozent Auslastung sind für den eher kleinen Club zwar eine Herausforderung. Aber wir halten uns an die Regeln. Die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern steht an erster Stelle“, betont Betriebsleiter Mohammad Reslan.

Das Infinity in der Markstraße bleibt hingegen geschlossen. „50 Prozent Auslastung, Mindestabstand und Maskenplicht beim Tanzen funktionieren bei uns nicht“, stellt Chef Dennis Brakin klar. „Wir können ja nicht die ganze Nacht die Tanzfläche mit Security umstellen und das Publikum überwachen. Schließlich sind wir am Ende verantwortlich, wenn bei Kontrollen Verstöße festgestellt werden.“ Seine Hoffnung ruht auf einer neuen Corona-Verordnung, die den Discos wieder mehr Freiheiten einräumen könnte. Ausnahmslos alle Gäste – also auch Geimpfte und Genesene – vor dem Eintritt zu testen, sei dafür eine gute Basis.

Region kündigt Kontrollen an

Das OVG Lüneburg hatte Anfang der Woche die Verordnung der Landesregierung gekippt, wonach Discos und Shisha-Bars ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 10 schließen müssen. Die Richter urteilten, die Schließung sei unverhältnismäßig. Unterhalb einer Inzidenz von 35 kämen lediglich allgemeine Regeln wie Test- und Maskenpflicht und Kontakterhebungen in Betracht, im äußersten Fall Publikumsbegrenzung.

Die Region kündigt derweil Kontrollen an. „Gleichzeitig weisen wir an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass die Betreiber von Clubs, Shisha-Bars und Discotheken dafür zuständig sind zu prüfen, dass Gäste keine falschen Namen oder Kontaktdaten hinterlassen. Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass diese Regeln eingehalten werden – prüfen aber fortlaufend, ob in Zukunft gegebenenfalls weitere Schritt notwendig sind“, so Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau.

Von André Pichiri