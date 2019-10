Hannover

Die Fahnder des Fachkommissariats „Milieu“ der Polizei Hannover rückten am vergangenen Dienstag in dem Bordell an der Anderter Straße an: Verdacht der Zwangsprostitution. Sie trafen zunächst auf eine 55-jährige Frau, die den Ermittlern zunächst den Zutritt verweigern wollte.

Polizeihund schlägt an Regal an

Ein Polizeihund schlug bei der anschließenden Durchsuchung des Objekts an einem Regal an. Ermittler konnten dieses mit viel Kraft zur Seite schieben. Dahinter fanden die Beamten ein etwa ein Quadratmeter großes Versteck vor. In dem Versteck hielten sich fünf Frauen auf. Im Bordell fanden die Beamten darüber hinaus noch ein zweites Versteck, indem sich jedoch niemand aufhielt.

Tatverdächtige wieder entlassen

Die 55-jährige Tatverdächtige und die fünf illegal Beschäftigten (30 bis 44 Jahre) wurden vor Ort festgenommen. Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache der Staatsanwaltschaft Hannover wieder entlassen. Die 57-jährige Haupttatverdächtige konnte während der Durchsuchungen nicht angetroffen werden.

Staatsanwaltschaft Hannover und Polizeidirektion Hannover ermitteln nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Schleusung sowie der Zwangsprostitution. Die Ermittlungen dauern an.

Von NP