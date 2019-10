Hannover

Illegale Wohnungsprostitution gibt es in auch in Hannover. Doch aus welchen Verhältnissen kommen die betroffenen Frauen – und welche Auswege gibt es aus der Prostitution? Darüber sprach die NP mit Özlem Dünder-Özdogan, Koordinatorin der Beratungsstelle Kobra in Hannover.

Woher stammen die illegal Beschäftigten, und wie kommen sie nach Hannover?

Unabhängig aus welchen Herkunftsländern die Betroffenen kommen, werden die Frauen durch Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Deutschland gelockt. Sowohl in Afrika als auch in Europa werden junge Frauen und Mädchen von sogenannten Madames angesprochen und mit einem „lukrativen Jobangebot“ in Deutschland oder Italien gelockt. Oft wissen die Frauen nicht, wo sie arbeiten werden, viele stellen sich einen Friseursalon oder die Gastronomie vor. Aber erst in Deutschland merken sie, dass sie nicht frei entscheiden können. Sie bekommen nur einen Bruchteil des Verdiensts. Die afrikanischen Frauen haben zudem mit einem Voodoo-Zauber zu kämpfen. Ein traditioneller Ritus, Juju genannt.

Wie sieht der konkret aus?

Die Betroffenen müssen gegenüber einem Priester schwören, dass sie den Anweisungen der Madames bedingungslos folgen. Es werden ihnen Fingernägel oder Schamhaare abgeschnitten, in ein Gefäß getan und an einem dunklen Ort verborgen. Der Priester suggeriert, dass er mit diesen Dingen eine Kraft entwickeln kann, die bis nach Europa reicht und die Frau vernichten kann, wenn sie sich falsch verhält. Daran glauben die Frauen fest, ihre Angst, dass der Juju wirkt, ist groß. Viele unserer Klientinnen sind Afrikanerinnen.

„Manche sind stark traumatisiert“

Was passiert mit den illegal Beschäftigten, nachdem die Polizei ein Bordell „hochgenommen“ hat?

Generell gibt es eine Betreuung, sofern die Betroffenen dies wünschen und die Fachberatungsstelle auch rechtzeitig informiert ist. Die Beratung und Unterstützung von der akuten Notsituation über die Unterbringung an einem sicheren Ort, Klärung des Aufenthalts bis hin zur Ausreise in die Heimatländer. Ohne Aufenthaltstitel sind die Betroffenen zur Ausreise verpflichtet und können abgeschoben werden. Wenn die Frauen sich offenbaren und erklären, dass sie nicht freiwillig in der Prostitution gearbeitet haben, erhalten sie eine dreimonatige Bedenk- und Stabilisierungsfrist.

Im jüngsten Misburger Fall handelt es sich um ein Bordell, das bereits mindestens einmal durchsucht wurde. Warum ist es so schwer, den Verantwortlichen das Handwerk zu legen?

Menschenhandeslsverfahren stehen und fallen mit den Aussagen der Betroffenen, die überragende Bedeutung für den Erfolg eines Strafverfahrens haben. Häufig sagen die Frauen erst nicht aus. Manche sind so stark traumatisiert, dass sie nicht stabil genug für einen Prozess sind. Viele haben Angst vor den Tätern, vor allem dass diese ihren Kindern und Familien in den Heimatländern etwas antun. Manchmal scheitern die Prozesse mangels belastbarer Aussagen der Frauen. Oft werden die Täter freigesprochen, weil die Tat nicht bewiesen werden kann.

Was muss passieren, um vor illegaler Prostitution besser zu schützen?

Wünschenswert wäre eine Besserstellung der Frauen sowohl in sozialer als auch wirtschaftlicher Situation in den Herkunftsländern, so dass die Frauen nicht die Notwendigkeit sehen zu migrieren, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Prävention und Aufklärung sind unabdingbar, reichen aber bei weitem nicht aus. Wichtiger ist das Handeln der Regierungen.

Von Simon Polreich