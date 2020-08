Zuwachs im Zoo: Das ist die neue Stinktier-WG

Hannover

Reizen sollte man diese Neuzugänge im Zoo Hannover besser nicht. Auf Abstand lässt sich es sich mit den vier Stinktier-Brüdern, die am Dienstag die heimelige Blockhütte in der Yukon Bay in Beschlag genommen haben, dagegen prima auskommen. Der Umbau des ehemaligen Souvenirshops zur Skunk-WG ließ sich vergleichsweise schnell und mit einfachen Mitteln umsetzen. Ganz anders also als die neue Elefanten-Laufhalle. Frühestens Anfang 2021 soll die Entscheidung fallen, wie das ambitionierte Projekt trotz wirtschaftlicher Schieflage realisiert werden kann.

Im General Store der Yukon Bay kommt man sich vor wie in einem kanadischen Gemischtwarenladen aus dem 19. Jahrhundert. An der Wand hängen die Gewehre für Trapper und Goldschürfer (natürlich Attrappen), in antiken Schränken steht das Porzellan-Geschirr, auf dem Tresen die schwere Registrierkasse. Größtenteils in Eigenarbeit hat der Zoo den ehemaligen Shop in den vergangenen Monaten umgebaut und liebevoll dekoriert. Alles sieht so aus, als wären die Ladenbesitzer mal eben vor die Tür gegangen. Wäre da nicht die Glasscheibe, hinter der ab sofort vier Stinktiere herumwuseln. Joe, Jack, William und Averell heißen die vier Brüder – das Gauner-Quartett der Daltons aus dem Comic-Klassiker Lucky Luke lässt grüßen.

Duftnote hat es in sich

Besucher können die marderartigen Raubtiere in ihrer neuen Behausung und im angebauten Außengehege beobachten. Mit ihrem schwarz-weißen Fell und den kleinen Knopfaugen zogen die sie auch gleich die Blicke der Besucher auf sich. Doch das Abstandsgebot gilt hier nicht nur zu Corona-Zeiten. Denn das übelriechende Sekret, das die Tiere bei Gefahr verspritzen, hat es in sich. Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer beschreibt die Duftnote als „Bouquet aus Knoblauch, Schwefelkohlenstoff und angebranntem Gummi“, das lange haften bleibt. „Ich selbst war zum Glück noch nicht betroffen. Die Tiere machen das auch nur, wenn sie sich bedroht fühlen“, erklärte sie.

Ein Heim für Stinktiere: Zoo-Chef Andreas Casdorff vor der Blockhütte, in der die Neuzugänge ab sofort hausen. Quelle: Michael Wallmüller

In der neuen Wohngemeinschaft sind noch weitere Tiere eingezogen. Gegenüber haben es sich kanadische Rothörnchen und rote Kardinäle gemütlich gemacht. In Kürze folgen noch Schopfwachteln. „Wir wollen unseren Tierartenbestand weiter auffüllen. Das konnten wir hier mit vergleichsweise kleinen Maßnahmen sehr schön umsetzen“, so Zoo-Chef Andreas Casdorff.

Mehr Personal, weniger Einnahmen

Deutlich herausfordernder wird der Bau der neuen Elefantenhalle. Im 2015 beschlossenen Masterplan waren für das Projekt zwölf Millionen Euro veranschlagt worden. Doch seitdem sind die Baupreise gestiegen, die Einnahmen des Zoos aber gerade in diesem Jahr durch die Corona-Krise gesunken. Der Siegerentwurf des Architekten-Wettbewerbs wurde erst kürzlich gekürt. Ob sich der Zoo die Umsetzung eins zu eins leisten kann, ist jedoch offen.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Zoo vom 17. März bis 6. Mai schließen – und ist damit in tiefrote Zahlen gerutscht. Die Region will bis zu 4,5 Millionen Euro zuschießen. So hoch schätzt Casdorff aktuell auch das Minus für 2020. Und da sind die Verluste aus der Gastronomie (circa eine Million Euro) noch nicht eingerechnet. „Durch die Corona-Maßnahmen brauchen wir beim Service zusätzliches Personal bei weniger Umsatz“, sagt Casdorff. Bei der Besucherauslastung sei man mittlerweile bei rund 50 Prozent angekommen. Mehr geht vorerst nicht.

Gebaut werden soll die neue Laufhalle auf jeden Fall. Ob und wie der ambitionierte Siegerentwurf abgespeckt werden muss, will der Zoo in den kommenden Monaten prüfen. „Natürlich wird es auch darum gehen, nach Einsparpotenzialen zu suchen“, kündigt Casdorff an. „Vor Februar wird es keine Entscheidung geben. Da lassen wir uns nicht treiben.“

André Pichiri