Hannover

Zutritt nur für Genesene und Geimpfte – die Stadt Hannover führt in vielen Einrichtungen die 2G-Regelung ein. Vom 1. bis 15. November soll die neue Regelung in etlichen Bereichen kommen, in denen bisher die 3G-Regelung gilt (die auch Getesteten den Zutritt gewährt). Die Politik begrüßt die Entscheidung; allerdings ist sie den meisten noch unbekannt.

Per Mitteilung an die Presse ging um 16.46 Uhr die Nachricht ein. „Es geht darum, mehr Möglichkeiten für den Kultur-, Sport- und Freizeitbereich zu schaffen“, schrieb Stadtsprecher Felix Weiper. 2G gelte künftig für den Besuch geschlossener Räume in Museen und im Berggarten, für den Gartensaal im Neuen Rathaus, für die Nutzung von Sportanlagen in geschlossenen Räumen, von Schwimmbädern und Saunen sowie in den Feriendörfern Otterndorf und Kirchheim.

Mit Blick auf steigende Zahlen „sinnvoll“

„Angesichts steigender Corona-Infektionen ist das sinnvoll“, sagt Jens Menge, SPD-Fraktionsvize. Der Zutritt nur für Getestete und Geimpfte garantiere „eine gute Möglichkeit, Hannover nicht zum neuen Hotspot zu machen“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Nachweis über Impfung oder Genesung müssen auch die Personen vorlegen, die rechtlich nicht vorgeschriebene Sitzungen oder Veranstaltungen in städtischen Einrichtungen besuchen. Allerdings gilt das nur für den Fall, dass die Teilnehmerzahl zwischen 25 und 1000 liegt. In den Räumen der Stadtteilkultur greift 2G bei großen Kulturveranstaltungen. Ansonsten bleibt es hier bei der 3G-Regelung mit Zutritt auch für Getestete.

„Tests nicht durchsetzbar“

„Bei einer Abstimmung in meiner Fraktion wäre die große Mehrheit sicherlich dafür“, meint Lars Pohl, Vize der Christdemokraten im Rat. Er persönlich halte einen Zutritt nur nach Test für die sichere Variante: „Aber ich weiß, dass das nicht durchsetzbar ist, zumal die Tests inzwischen kostenpflichtig sind.“

Einige Ausnahmen von der 2G-Regel lässt die Stadt im Sportbereich zu: So hat 3G weiterhin Bestand im Sportleistungszentrum sowie bei Wettkampfveranstaltungen in Bädern und Sporthallen außerhalb der normalen Öffnung. 3G gilt zudem für die Begleitung von Kindern, die an Schwimmkursen teilnehmen. Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren sind von den 2G- oder 3G-Regelungen und Einschränkungen grundsätzlich nicht betroffen.

„Jeder hatte die Chance zur Impfung“

„Dass es diese Ausnahmen für Kinder und Jugendliche gibt, begrüße ich“, so FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Ihm sei das wichtig, damit der weitere Aufenthalt in Otterndorf und Kirchheim möglich ist (wo die Teilnehmer regelmäßig getestet werden). Grundsätzlich findet Engelke die 2G-Regel gut. Denn: „Jeder hatte jetzt die Chance, sich impfen zu lassen.“ Wer die nicht genutzt habe, gefährde eben nicht nur sich, sondern auch alle anderen.

„Zutritt nur für Geimpfte und Genesene ist eine Frage der Abwägung“, wirft Elisabeth Clausen-Muradian in die Diskussion ein. Die Regelung lasse eben auch größere Veranstaltungen zu und mache Planungen damit sicherer. Sie hätte sich eine frühzeitigere Information der Stadt an die Ratsmitglieder gewünscht – „auch wenn jetzt noch Herbstferien sind. Wir werden garantiert morgen von Bürgern darauf angesprochen.“

Regelung gilt in Teilen für VHS

Rumsprechen müssen sich auch Ausnahmen – wie die bei der Volkshochschule (VHS) wird. Sie wird einzelne Angebote im offenen Kursbetrieb nach der 2G-Regelung durchführen – das gilt aber nicht für den laufenden Kursbetrieb und veröffentlichte Angebote, für die bereits Anmeldungen vorliegen. 3G hat weiterhin Bestand für die Angebote der VHS in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, im Zweiten Bildungsweg, in Grundbildungskursen und in Deutschkursen.

Von Vera König