Hannover

Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, erhält Zugang zu vielen Cafés, Restaurants und Kneipen in Hannover. Viele Gastronomen setzen sogar auf 2G – auch Regionspräsident Steffen Krach möchte zukünftig in noch mehr Lebensbereichen auf die 2G-Regelung setzen. Doch werden die Impfnachweise auch kontrolliert? Wir haben die NP-Leser nach ihren Erfahrungen gefragt – wie genau sind die Corona-Kontrollen durch das Personal in der Gastronomie?

Während an vielen Orten direkt bei Betreten nach dem entsprechenden Nachweis gefragt wird, wartet man an anderen vergeblich auf die Aufforderung. Obwohl die Inzidenzen weiterhin ansteigen, scheint der Corona-Status von manchen im Restaurant eher ungewiss.

„In einem Restaurant in der Lister Meile wurden wir kontrolliert und in der Eisdiele gegenüber überhaupt nicht. Im Restaurant wurden wir auf Luca hingewiesen vor betreten und in der Eisdiele mussten wir den QR Code erst suchen bzw. mussten nachfragen“, schreibt eine Leserin auf Facebook.

„Es herrscht ein Flickenteppich. Bei einigen Restaurants in der Stadt wird der Impfpass abgefragt und kontrolliert sowie gebeten sich per Luca App bzw. Zettel zur Kontaktverfolgung einzutragen/ anzumelden. Jedoch habe ich auch feststellen müssen, dass das in einigen Restaurants/Bars nicht der Fall ist und gar nicht kontrolliert wird“, so Christoph S aus Hannover.

Einloggen mit Luca ein Problem

„Kontrolle des Impfzertifikats in einigen Restaurants nicht erfolgt. Kein Luca vorhanden und erst auf Nachfrage konnte man auf einem Zettel Kontaktdaten notieren. Dabei waren die Restaurants proppenvoll“, beschreibt auch Wiebke S. über ihre negativen Erfahrungen mit der Corona-Kontrolle.

„In einem von fünf Restaurants wurde der Impfstatus geprüft und auf die Luca-App hingewiesen. Zudem gab es Schnelltest zu kaufen für diejenigen, die keinen Impfnachweis hatten. Alle anderen Restaurants haben weder den Impfstatus geprüft noch auf die Luca-App hin gewiesen“, sagt Michaela H. Viele Leser merken zudem an, dass Gastronomen nicht überprüfen würden, ob man die Luca-App auch wirklich benutzen würde.

„Ich war im Kino ( 2G) mit Kontaktdaten abgeben und Impfnachweis vorzeigen und vorher war ich essen (3G). Die wollten nichts von mir sehen, allerdings konnte ich mich mit Luca anmelden. Ich fand das sehr merkwürdig und das Restaurant war wirklich voll“, berichtet Julia H.

„Habe kein Mitleid mehr, wenn die wieder schließen müssen. Und wenn die Dehoga noch mal von tollen Hygienemaßnahmen spricht...“, regt sich User Henry auf Facebook auf. Alle hätten gesagt „wir tragen alle Maßnahmen mit, Hauptsache wir können öffnen. Tun die meisten eben nicht.“

Vertrauen ist gut, Kontrolle sollte besser sein?

„Es wird in Lokalen gefragt ob man geimpft ist, aber nicht nachgesehen! Ein gutes Gefühl hat man nicht dabei“, sagt Bärbel B. Ähnlich erging es auch Bianca U. beim Besuch im Restaurant: „Wurde bisher lediglich gefragt, ob die 3G-Regelung bekannt ist. Kontrolliert hat aber keiner.“

„Leider sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es ist dringend notwendig die Kontrollen zu verschärfen. Wir meiden Lokale, wo wir die Erfahrung machen, dass nicht mit der nötigen Sorgfalt kontrolliert wird“, sagt Volker E. in der Umfrage der NP.

Nutzer Joe E. merkt zudem an, dass wenn der Impfstatus kontrolliert wird, seiner Ansicht nach auch ein Ausweis vorgezeigt werden müsste. „Ich habe bisher so gut wie keine vernünftige Kontrolle erlebt. Impfpass UND Personalausweis wäre ja das was man eigentlich kontrollieren müsste. Habe ich nur in Wien erlebt. In Deutschland noch nie.“

„Ein Ausweisdokument darf in der Gastro nur für eine Altersbestimmung verlangt werden, aber nicht um die vollständigen Personalien festzuhalten, oder einen Abgleich mit Gesundheitszertifikaten vorzunehmen“, erklärt hingegen Paul W.

Gewissenhafte Kontrollen bei anderen

Aber nicht nur negative Berichte über die Corona-Kontrollen haben die NP erreicht.

„Meine Erfahrungen mit 2G/3G in Restaurants und Bars sind positiv. Alle kontrollieren gewissenhaft“, findet Jens L. aus Hannover.

Positive Erfahrung hat auch NP-Leserin Karin H. gemacht wenn es um die Gastronomie in der Stadt geht. Probleme erkennt sie an ganz anderer Stelle. „Impfzertifikat wurde bisher in allen Restaurants in Hannover kontrolliert (ohne Perso) und einloggen bei Luca. Wo allerdings überhaupt nicht in irgendeiner Form kontrolliert wird oder andere Maßnahmen wie z.B. zumindest Handdesinfektion angewendet werden, ist im Zug, der proppenvoll war. Man wird nur aufs Masketragen hingewiesen, darf diese aber zum Essen/Trinken abnehmen. Wieso müssen die gar nix machen?“

„Und im DB Fernverkehr wäre es so einfach, Reservierungspflicht, beim buchen Impfnachweis kontrollieren, fertig. Aber es der Gastronomie in die Schuhe schieben ist natürlich noch einfacher“, stimmt Claudia M. zu.

„Ich war am Freitag mit einer Freundin in einem Restaurant in Döhren. Wenn unser Impfnachweis nicht kontrolliert worden wäre, wären wir wieder gegangen. Mir ist es wichtig, dass es bei den derzeitigen Anstiegen der Erkrankungen eine Kontrolle gibt“, schreibt eine NP-Leserin anonym.

Weiterhin 3G statt 2G?

„3G ist ja noch akzeptabel, aber wenn sich jemand, wie mein Lebensgefährte aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen darf, Chemotherapie und Stammzellengabe ist sein bzw. unser gemeinsames Leben, was ja eh schon eingeschränkt genug ist dadurch, noch eingeschränkter. 3G ist, finde ich voll und ganz genug, der Test ist ja dann aktuell und wie viele von den geimpften sind mittlerweile infiziert ohne es zu bemerken, dann Testpflicht für alle.“

„Bei den kleinen Restaurants achtet man sehr genau drauf. Bei größeren mit viel Publikumsverkehr schaut man eher nicht so genau hin. Die Einführung von 2G ist Schwachsinn, da die geimpften Menschen sich genauso anstecken können wie die nicht geimpften. Erfahrungsgemäß (Arbeit, Privat) gehen die Geimpften viel leichtsinniger mit den vorgeschriebenen Regeln um und halten sich weder an die Maskenpflicht, noch an die Abstandsregel, da sie denken völlig immun zu sein. 2G = versteckte Impfpflicht“, merkt ein Leser zu dem Thema an.

Von NP