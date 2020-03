Die Ode aus dem Fenster geschmettert

Hannover

Die Welt ist auch im Kleinen fein – das ist deutlich geworden bei der Aktion „Open Window“, bei der am Sonntag um 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet Hannoveraner Beethovens „Ode an die Freude“ aus den Fenstern gesungen haben – jeder für sich und doch vereint. Friedrich Schillers Text saß. Organisatorin Sabine Busmann ist zufrieden.

Stück anlässlich Beethovens 250. Geburtsjahres gewählt

Hätte Ludwig van Beethoven das gewusst – 250 Jahre wäre der Komponist in diesem Jahr geworden, was Busmann dazu bewegt hat, dieses Stück zu wählen. Die Rückmeldungen auf die erst am Donnerstag angestoßene Aktion nennt Busmann „überwältigend“. Allein aus Hannover gab es 350 Anmeldungen. Überall in den Straßen war die Freude nicht nur zu hören. Sie war förmlich greifbar. In F-Dur. Verzerrte E-Gitarren-Soli, Trompetenbegleitung und Akkordeon-Versionen waren dabei, Hannover sang von Sopran bis Bass.

Mehr als 350 singen in Hannover – Tausende deutschlandweit

„Es ist unsere erste gemeinsame Aktion in dieser Hausgemeinschaft“, verrät Busmann, „allerdings ohne Probe.“ Zu zwölft sangen sie die „Freude schöner Götterfunken“ auf die Königsworther Straße hinaus und später noch einmal im gesamten Treppenhaus. Wie wohl überall in Hannover. Womit Busmann nicht gerechnet hatte: die Ankündigung zur Aktion wurde Deutschlandweit online von mehr als 25.000 Menschen gesehen. „Wir haben ein extrem gutes Musikernetzwerk“, erklärt die Geschäftsführerin des Musikzentrums und Produktionsleiterin der „ Fête de la Musique“ in Hannover.

Ode an die Freude: Initiatorin Sabine Busmann und ihr Mann Thorsten Korte. Quelle: Voss

Selbst die Tagesschau sendete die Ankündigung noch 45 Minuten zuvor und brachte damit vermutlich auch die letzten Zögerlinge dazu, die Ode aus den offenen Fenstern zu schmettern, sich gegenseitig Mut zu machen in Zeiten des „Social Distancing“ und sich zumindest symbolisch das Coronavirus aus voller Kehle aus den Köpfen zu singen.

Von Martin Voss