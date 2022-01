Zusätzliche Kontrollinstanz: Region reagiert auf Impfpanne am Zoo Hannover

Hannover

Nach der Panne in der Impfstation am Zoo Hannover verschärft die Region die Kontrolle der Impfstoffe deutlich. „Wir haben entschieden, dass heute eine zusätzliche medizinische Aufsichtsperson vor Ort ist, die ausschließlich dafür zuständig ist, die korrekte Zuteilung des Impfstoffs zu überprüfen“, wird Regionspräsident Steffen Krach in einer Stellungnahme am Dienstagmorgen zitiert: „Eine Verwechslung darf nicht mehr vorkommen.“

Am Montagabend hatte die Region bekanntgegeben, dass 42 Kinder, für die der Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige vorgesehen war, mit einer Vakzin-Dosis geimpft wurden, die eigentlich für Erwachsene ausgelegt ist.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zusätzliche Kontrollinstanz gebe es, „bis die Abläufe vollständig analysiert sind“, so Krach. Zur Suche nach der Ursache für die Impfpanne teilt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau mit: „Wir sind dabei, die Fehlerkette zu analysieren und dies mit allen Einsatzkräften vor Ort zu besprechen. Das hat höchste Priorität.“

Wichtig: Vom Gesundheitsamt hatte es zuvor bereits es Entwarnung gegeben. Schwere gesundheitliche Folgen für die betroffenen Kinder seien nicht zu befürchten.

Von Redaktion