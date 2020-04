Zurück in die neue Corona-Normalität

Hannover

Eigentlich geht in Deutschland bis zum 31. August gar nichts. Großveranstaltungen aller Art sind bis dahin aus Gründen der Pandemiebekämpfung untersagt. In Hannover wird es in diesem Jahr deshalb kein Maschseefest geben und kein Schützenfest, kein Kleines Fest und keine großen Konzerte. Der Staat hat uns in der Coronakrise neben Kontaktarmut auch Tristesse und Langeweile verordnet.

„Autokultur“ – Live aber mit Abstand

Das kann man demutsvoll hinnehmen, oder man versucht, die Krise kreativ und flexibel zu gestalten – so wie jetzt der hiesige Veranstalter Hannover Concerts. Kino, Gottesdienste, Livekonzerte auf großer Bühne – plötzlich geht wieder, was eben noch verboten und undenkbar war. Wir setzen uns einfach ins Auto und fahren zurück in die Zukunft. Denn das, was Hannover Concerts plant, ist nichts anderes als das gute, alte Autokino unter modifizierten Bedingungen. Nennen wir es Auto-Events in der neuen Corona-Normalität. Live – aber mit Abstand.

In der ersten Reihe hinter der Windschutzscheibe

Und wissen Sie, was mir an dem Konzept am besten gefällt? Da hat jemand auch an seine Kundschaft gedacht. Während die Unterhaltungsbranche Profifußball ihrem Publikum mit sogenannten Geisterspielen gerade signalisiert, dass es eigentlich nicht gebraucht wird, sitzen die Kunden hier in der ersten Reihe. Im Zweifel direkt an der Windschutzscheibe.

Von Bodo Krüger