Hannover

Tasche packen, Jacke an – und ab zur Schule. Eine Normalität, die nach über einem Jahr Pandemie für viele Schüler und Schülerinnen zu einer verlockend schönen Aussicht geworden ist. Silas Schwabe (15) besucht die 9. Klasse der Tellkampfschule und freut sich schon auf den Neustart, der nach der Ankündigung des Kultusministers Grant Hendrik Tonne (SPD) ab Montag möglich ist. Mitte Dezember war er zuletzt im Präsenzunterricht – und er hätte nicht gedacht, dass es ihm so fehlen würde. „Endlich kann man die anderen aus der Klasse mal wieder sehen, in der Pause mit ihnen reden.“ Der Homeschooling-Alltag hat teilweise auch an seiner Laune genagt. „Eigentlich lief es ganz gut. Es gab aber auch immer wieder Phasen mit wenig Motivation. Aufstehen, Videokonferenz, Aufgaben erledigen – das war schon eintönig.“

Eine Erfahrung, die Liz Luttmann (14) aus der 9. Klasse der Sophienschule auch gemacht hat. Homeschooling verteufelt sie dabei gar nicht. Sie sei immer schnell fertig geworden, dass selbständige Arbeiten habe gut funktioniert. Dennoch kann sie sich das zukünftig nur noch im Wechsel mit Präsenzunterricht vorstellen. Denn auch ihr haben die Kontakte innerhalb der Schule gefehlt. „Ich freue mich schon darauf, viele aus der Klasse gleichzeitig zu sehen“, sagt sie. Dafür nehme sie auch die Testpflicht gerne in Kauf: „Ist doch gut, wenn man so einen Grund hat, sich zu testen. Dann weiß man wenigstens, wie die Situation ist.“

„Zeit nehmen für die Schüler“

Dass es wieder los geht, fühle sich auch an seiner Schule gut an, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg. Der Blick zurück sei aber auch beklemmend. „Was uns Sorgen macht, ist, dass auch wir Schwierigkeiten hatten, den Kontakt zu allen zu halten. Wir werden schauen, ob alle da sind, wieder langsam anfangen. Wir müssen uns Zeit nehmen für die Schülerinnen und Schüler.“ Er wünsche sich einen Start ohne Druck. „Da werde ich den Minister ganz genau beim Wort nehmen“, so Bax. Organisatorisch sei die Schule gut vorbereitet für die Rückkehr der allermeisten Schüler. „Wir haben genug Tests da, wir können vernünftig starten. Jetzt muss der Nachschub nur kommen.“ Auch die Erfahrungen in den Abschlussklassen, die in den vergangenen Monaten auch in der Schule unterrichtet wurden, stimmen ihn positiv: „Im 10. Jahrgang hatten wir seit der Einführung der Testpflicht keinen positiven Fall“, so Bax zufrieden.

Nicht so gut fällt sein Urteil beim Thema Impfungen aus. Zwar sei auch hier erkennbar, dass Land und Landeshauptstadt die Impfungen der Lehrkräfte voran treiben, allerdings hätten nur wenige bislang ein Vakzin bekommen. Gerade für die Kollegen, die in der Notbetreuung und in den Abschlussklassen tätig waren, hätte er sich ein klareres Zeichen der Wertschätzung gewünscht.

Silas Schwabe (15) ist Schüler der Tellkampfschule und freut sich auf die Rückkehr in das Wechselmodell. Quelle: Rainer Dröse

Philologenverband will mehr Tests

Dass an den niedersächsischen Schulen durch die Testpflicht bislang 1000 Infektionen festgestellt wurden, zeige den Handlungsbedarf bei den Impfungen, meint auch Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbands. Er hoffe darauf, dass eine Impfkampagne für Kinder ab zwölf Jahren bereits im Sommer beginnen könne – damit zumindest das kommende Schuljahr entschärft werden könne. Bis dahin sollten mehr Tests auch mehr Sicherheit bringen, Audritz fordert drei statt zwei Testungen pro Woche. Zudem müssten alle Lehrkräfte bis Ende Mai geimpft sein. Dass die Landesregierung von der Inzidenzgrenze 100 abgerückt sei und nun bis zur Marke von 165 Präsenzunterricht in allen Jahrgängen möglich ist, sei nicht verständlich und wissenschaftlich auch nicht begründbar, so Audritz. Er wünscht sich eine stärkere Unterstützung der Schulen. „Man unterschätzt gerne, dass man mehr Personal braucht, um Präsenz- und Distanzunterricht und die Testpflicht zu organisieren.“

„Wann kommt das krisensichere Klassenzimmer?“

Eltern nehmen die Rückkehr ins Szenarion B für alle Schüler unterschiedlich auf. Auch der Niedersächsische Landeselternrat kritisiert die Anhebung der Inzidenzgrenze auf 165. Dass nun Wechselunterricht bis zu diesem Wert möglich sei, „ohne die Sicherheitsstandards in Schule zu erhöhen, entbehrt jeder Logik und ist unverantwortlich.“ „Wann kommt das krisensichere Klassenzimmer?“, fragt die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine. Sina Denecke von der Initiative Familie begrüßt dagegen die Anhebung des Grenzwerts für das Szenario B: „Es ist längst überfällig, die Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen zu beenden und ihnen nach teils monatelanger Isolation endlich wieder Bildung und Teilhabe zu ermöglichen. Es ist das Mindeste, dass Kinder in Schule und Kita dürfen, wenn Friseurbesuche, Kosmetik und Shopping längst möglich sind.“

Von Zoran Pantic