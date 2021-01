Hannover

Die Hindenburgstraße im Zooviertel steht vor der Umbenennung. Für die Straße Zur Hindenburgschleuse in Anderten ist das nicht geplant. Für Kritik sorgte, dass sich der zuständige Bezirksrat bisher nicht mit dem Thema befasst hat, obwohl es bereits seit 2015 eine Empfehlung zur Umbenennung gibt. Michael Fürst, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Hannover, ärgerte sich darüber, dass Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite ( SPD) andere Themen für wichtiger hält.

Jetzt will die SPD-Fraktion im Bezirksrat Misburg-Anderten das Gespräch mit Fürst suchen, der Mitglied der Kommission war, die in 24 Sitzungen die Empfehlungen zur Umbenennung von Straßen erarbeitet hatte, deren Namensgeber NS-belastet sind. Fürst hatte Dickneite vorgeworfen, „fehl am Platze“ zu sein, wenn er die Wichtigkeit der Benennung von Straßen nicht erkenne. Tatsächlich handelt es sich dabei um eines der wenigen Felder, wo Hannovers Bezirksräte das letzte Wort haben und nicht vom Rat überstimmt werden können.

SPD : Kritik am Bürgermeister „vollkommen an der Sache vorbei“

Diese Kritik Fürsts an Dickneite sei „gegenüber einem demokratisch legitimierten und verdienten Bezirksbürgermeister wenig verständlich und wird der Sache auch nicht gerecht“, sagt Robert Schmitz, der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Misburg-Anderten. Die persönliche Integrität von Klaus Dickneite stehe „außer Zweifel“, erklärt er. Dem Bezirksbürgermeister auch nur indirekt ein mangelndes Bewusstsein zum Thema Nationalsozialismus zu unterstellen, gehe „vollkommen an der Sache vorbei“.

Die SPD-Fraktion in Misburg-Anderten will Fürst ein „Angebot zum persönlichen Gespräch unterbreiten“. Sie betrachte die Jüdische Gemeinde „mit Wertschätzung“, betont Schmitz. Laut dem Fraktionschef gibt es allerdings „keinen Automatismus zur Umbenennung von Straßen“, deren bisherige Namensgeber man mehr oder weniger als historisch belastet einstufen könne, „insbesondere im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus“, so Schmitz. Die SPD in Misburg-Anderten vertrete die Ansicht, dass ein „mögliches Vorhaben zur Straßenumbenennung in jedem Einzelfall nur langfristig angelegt sein kann und der gründlichen Erörterung bedarf, und zwar auch unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger“.

Misburg-Anderten: Drei Empfehlungen für Umbenennungen

Dass sämtliche 18 Straßen, die die Namenskommission zur Umbenennung vorgeschlagen hatte, auch tatsächlich umbenannt werden müssen, hatte aber auch Fürst nicht gefordert. Die Kommission müsse „nicht zwingend in jedem Fall Recht haben“, sagte er der NP. Fürst wünscht sich jedoch, dass sich die Bezirksräte mit den Empfehlungen aktiv auseinandersetzen. In Misburg-Anderten ist das bisher nicht geschehen. Die Straße Zur Hindenburgschleuse sowie die Julius-Brecht-Straße wurden bereits 2015 zur Umbenennung vorgeschlagen, die Pfitznerstraße in 2018.

Andere Bezirksräte entschieden sich nach Diskussion im Gremium gegen eine Umbenennung. Der Bezirksrat Döhren-Wülfel etwa hat stattdessen beschlossen, dass am Marahrensweg und Pontenhof Zusatzschilder auf die NS-Vergangenheit von August Marahrens und Josef Ponten hinweisen sollen.

Schleuse soll nicht mehr Hindenburgschleuse genannt werden

Thema im Bezirksrat Misburg-Anderten war allerdings bereits die Bezeichnung der Schleuse Anderten. Das Gremium hat mit Mehrheit beschlossen, dass die Schleuse in offiziellen Verlautbarungen nicht mehr Hindenburgschleuse genannt werden soll. Stattdessen soll die Namensgebung von Seiten des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes Braunschweig verwendet werden. „Die Schleuse heißt deshalb Schleuse Anderten“, stellt SPD-Fraktionschef Schmitz klar.

Bei Hindenburg handele es sich „in der Tat um eine historisch belastete Persönlichkeit, die die Entwicklung des Dritten Reiches begünstigt hat“. Das Lernen aus der Geschichte könne jedoch „nicht einzig darin bestehen, Straßen umzubenennen. Da müssen noch weitere Maßnahmen entwickelt werden, um Menschen vom Wert der Demokratie zu überzeugen. Daran werden wir als Sozialdemokratie mitwirken“, kündigt Schmitz an.

