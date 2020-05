Zum zweiten Mal: AfD sagt Demo gegen Corona-Beschränkungen ab

Hannover

Die Partei Alternative für Deutschland ( AfD) hat ihre für den Freitagnachmittag geplante Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover am Mittag spontan abgesagt. Die AfD wollte ursprünglich gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen protestieren. Über die Hintergründe der Absage wolle die AfD in einer geplanten Pressekonferenz am Nachmittag in Garbsen informieren, teilt Jürgen Klinger, AfD-Wahlkreisleiter aus Garbsen mit. Neben ihm, sollten auch die beiden Bundestagsabgeordneten Jörn König und Dietmar Friedhoff, sowie Dirk Brandes (Vorsitzender Kreisverband Hannover-Land) zu Wort kommen.

Es war bereits die zweite Demo-Absage der AfD binnen kurzer Zeit. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Partei ihre angekündigte Versammlung in Hannover platzen lassen, trotz Genehmigung des Verwaltungsgericht Hannovers.

Eine geplante Gegendemonstration aus einem Bündnis verschiedener Parteien, deren Jugendorganisationen und Gewerkschaften wurde mit der Demo-Absage der AfD ebenfalls abgesagt. Unter anderem die Grünen sowie die Grüne Jugend hatten zu Gegenprotesten aufgerufen.

Von Jens Strube