Hannover

In der von Corona-Fällen betroffenen Kfz-Zulassungsstelle nimmt der Betrieb langsam wieder Fahrt auf. Ab Donnerstag sollen auch Privatkunden wieder Fahrzeuge an- oder ummelden können – aufgrund der personellen Ausfälle allerdings mit deutlichen eingeschränkter Auslastung.

Um die Bearbeitung gleichmäßig zu verteilen, werden die verbliebenen Kapazitäten zwischen Privat- und Geschäftskunden aufgeteilt, sodass beide Bereiche bedient werden können. Dies bedeutet jedoch, dass nicht alle Kunden bedient werden können, wie die Stadt betont. Für Privatkunden muss weiterhin ein Teil der vereinbarten Termine abgesagt werden. „Durch weitere Prioritätensetzungen in der Behörde können so in den nächsten Tagen voraussichtlich insgesamt 160 bis 200 Fahrzeuge täglich zugelassen werden. Das sind etwa 40 bis 50 Prozent der normalen Vorgangszahlen“, so Stadtsprecher Udo Möller.

Private Kunden sollten die Möglichkeit des digitalen i-Kfz-Verfahrens nutzen und ihre Zulassung online vornehmen. Weitere Informationen zu i-Kfz gibt es unter www.Zulassungsbehörde-Hannover.de.

Bereits Ende März musste der Betrieb wegen eines Corona-Ausbruchs in der Zulassungsstelle für zwei Wochen heruntergefahren werden. Nun sind erneut mehrere Mitarbeitende infiziert. Seit Montag konnten deshalb in eingeschränktem Maß nur Aufträge von Geschäftskunden bearbeitet werden.

Von André Pichiri