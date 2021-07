Zukunftsforscher: Trotz Corona zeigt die Jugend Zuversicht

Hannover

Die Corona-Krise macht die Menschen und die Gesellschaft stärker und selbstbewusster. Diese Einschätzung kommt vom Zukunftsforscher Professor Dr. Horst Opaschowski. Trotz düsterer Aussichten überwiege vor allem bei der jüngeren Generation Zuversicht.

Nach der Bewertung des Experten hatte die KKH Kaufmännische Krankenkasse gefragt. In ihrem Jahresbericht stellt sie fest, die Pandemie sei für das Gesundheitswesen ein knallharter Stresstest gewesen. „Aber wir haben ein recht robustes Gesundheitssystem, das sich in jedem Fall bewährt hat“, findet Vorstandschef Wolfgang Matzt. Die gesetzlichen Krankenkassen hätten in den Stadien der Pandemie insgesamt lösungsorientiert gehandelt und neben dem bestehenden Wettbewerb gut miteinander kooperiert.

Pandemieplan erstellen

Die Erfahrungen aus der Krise sollten jetzt in einen Pandemieplan überführt werden, fordert der Kassenchef: „Denn eines ist sicher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Pandemie kommt.“

Das befürchtet auch Opaschowski. „Das Thema Krise lässt uns nicht mehr los. Weitere Pandemien sind im nächsten Jahrzehnt möglich, vielleicht sogar mehrere Krisen gleichzeitig“, so seine Prognose.

Bescheidenheit angesagt

Der Zukunftsforscher begrüßt die Einstellung der Jungen. „Es gibt keine andere Generation, die trotz weltweiter Umwelt, Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen so optimistisch in die Zukunft schaut. Die Jugend ist ein wahrer Hoffnungsträger für die Zukunft“, so seine Beobachtung. „Und: ‚Konsum nach Maß‘ lautet die neue Glücksformel. Die Menschen wollen bescheidener leben.“

Dabei hatten es gerade die jungen Menschen in den vergangenen Monaten angesichts geschlossener Bildungseinrichtungen besonders schwer. Doch eine „Generation Corona“ wird es trotz aller Einschränkungen deshalb nicht geben, glaubt auch die Kinder- und Jugendpsychologin Prof. Dr. Julia Asbrand von der Humboldt-Universität Berlin. „Wir sollten aber sehr genau auf die belastete Gruppe schauen, die in der Pandemie größer geworden ist.“

Studie erforscht Hilfsangebote

Kinder und Jugendliche müssten sich auch in der Krise emotional und sozial gesund entwickeln können, sagt die Psychologin. Ein Konzept dafür habe es in den vergangenen Monaten aber nicht gegeben. Deshalb hat die Wissenschaftlerin eine Studie initiiert. Ziel ist herauszufinden, wie es den Menschen langfristig nach der Pandemie geht und Hilfsangebote gezielter unterbreitet werden können.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während für Familien in der Corona-Pandemie vor allem die Vereinbarkeit von Homeschooling und Beruf ein Kraftakt war, haben Singles und ältere Menschen angesichts der Kontaktbeschränkungen zunehmend unter Einsamkeit gelitten. „Das waren menschliche Katastrophen, nicht mehr zu reparieren: Isolation und einsam sterben müssen“, sagt auch Franz Müntefering, ehemaliger Vize-Kanzler und heutiger Seniorenvertreter. „Aber das gibt es auch in pandemiefreien Zeiten. Auch dann kann Einsamkeit tödlich sein. Dringender Handlungsbedarf ist weiterhin vor Ort.“

Als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) findet Müntefering, dass mehr Sensibilität für diese Notlage in den Abwägungsprozess zwischen Infektionsschutz und menschlichem Miteinander hätte einfließen sollen. „Manche haben es nach besten Kräften versucht. Manche aber auch nicht. Verbindliche gesetzliche Regelungen sind notwendig.“ Für die Zukunft sieht er im Bereich Pflege zentrale Herausforderungen: „Pflege ambulant und Pflege im eigenen Zuhause stehen da ganz oben auf der Liste.“

Von Vera König