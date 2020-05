Zuhälter-Prozess: Jetzt redet der „Loverboy“

Hannover

Nach dem Ende des zweiten Prozesstages drückt die Oma von Hasan A. (33) ihren Enkel und weint. Es wird noch mindestens bis Juli dauern, bis die Großmutter ihren Liebling wieder in Freiheit herzen kann. Solange ist der Prozess vor der 19. Großen Strafkammer im Landgericht Hannover terminiert. Und ob Hasan dann wieder aus dem Gefängnis raus ist? Eher unwahrscheinlich, aber auch nicht völlig ausgeschlossen.

Am Montag hatten ausschließlich die Anwälte des Angeklagten das Wort. Tenor ihrer Erklärung: Bis auf ein paar Ohrfeigen ist der gut aussehende Mann unschuldig. Keine besonders schwere Zwangsprostitution einer Minderjährigen, keine Drogen für eine 17-Jährige, kein gewerbsmäßiger Drogenhandel.

Minderjährige auf den Strich geschickt?

So ein wenig erinnern die Einlassungen der Anwälte, Professor Michael Nagel und Manfred Koch, an eine Seifenoper. An einer Stelle heißt es: „Es wurde mir zuviel mit zwei so intensiven Frauen zusammenzuleben.“ Gemeint waren Ariana und Elvira. Beide schafften sogar im selben Wohnungsbordell in Hannover an, ohne von ihrer gemeinsamen „Liebe“ zu wissen.

Laut Anklage hat Hasan A. zwischen Januar 2018 bis September 2019 teilweise minderjährige Frauen auf den Strich geschickt, sie kontrolliert, geschlagen und ausgenommen. Die Rede ist von 58.000 Euro. Zuvor soll er sie in sich verliebt gemacht haben. Ist Hasan K. also ein „Loverboy“?

Hasan K. bestreitet nahezu alle Vorwürfe

Bei nahezu allen 15 Fällen heißt es vom Angeklagten: Die Vorwürfe hat es so nicht gegeben, aber es gibt einen realen Kern. So seien Ariana (17), Jasmin und Katharina Mitte Januar 2019 in ere Sisha-Bar auf ihn zugekommen. Sie fragten: „Kannst Du etwas besorgen?“ Die Rede war von Drogen. Jasmin habe erklärt: „Wir ackern und machen Escort.“ Dass Ariana erst 17 Jahre alt gewesen sei, davon habe er nichts gewusst. Er habe ihr auch keine Drogen gegeben oder ihren Ausweis gefälscht. Das sie sie selbst gewesen. Es gebe eine Freundin, die ihr sehr ähnlich sehe. Ihr habe Ariana den Personalausweis gestohlen.

Zumindest landete der schöne Hasan mit Jasmin und Ariana im Bett. Vom flotten Dreier gibt es ein Video auf Hasans Handy. Doch noch rückt er die PIN nicht raus. Danach sei sein Interesse an Ariana erloschen. Schließlich lebte er mit Elvira zusammen. Doch die 17-Jährige sei verliebt in ihn gewesen. Also steckte er sie in ein Hotel. „Sie ist eine schöne Frau“, lautete die Begründung für das Verstecken der ungeliebten Geliebten.

Angeklagter ist mit mutmaßlichem Opfer verlobt

Diese Erklärung passt nicht der Aussage von „Susi“ (26). Sie ist eine Freundin von Hasan und gilt in dem Verfahren als Mitbeschuldigte (Beihilfe zur besonders schweren Zwangsprostitution). „Ich habe Ariana durch Hasan kennengelernt. Er hat sie mir als seine Freundin vorgestellt“, sagte sie aus. Das war Anfang 2019. Im entscheidenden Punkt entlastet die Ex-Prostituierte „Susi“ den Angeklagten. „ Ariana war heiß auf den Job. Hasan hatte damit nichts zu tun.“

Laut „Susi“ ist Hasan noch mit Elvira zusammen. Hasan sagt wiederum, dass er mit Ariana verlobt sei. Die Seifenoper geht also weiter. Und das Gericht wird sich die Fragen stellen müssen, inwieweit es den Prostituierten glauben kann. Schließlich ist ihr Beruf der Verkauf von Illusion.

Von Thomas Nagel