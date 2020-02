Zugverkehr eingestellt: Zigtausende stranden in Hannover

HANNOVER

Sturmtief „Sabine“ hat dafür gesorgt, dass zigtausende Bahnreisende am Sonntag in Hannover strandeten. Die Deutsche Bahn hatte um 17.30 Uhr den kompletten Fernverkehr eingestellt. Kein Zug fuhr mehr. Geduldig stellten sich die Menschen in zwei Schlangen vor dem Auskunftsschalter am Hauptbahnhof Hannover an. Um 19.15 Uhr reichten die Schlangen bis zum Gleis 8.

Es fährt kein Zug mehr: Die Deutsche Bahn stellte am Sonntag um 17.30 Uhr den Bahnverkehr ein. Quelle: Dröse

Zu den Gestrandeten gehörten auch Iris Genzke mit ihren Töchtern Luna und Eva aus Magdeburg. „Wir wollten nach Solingen zur Tante fahren“, erzählt sie. Sie hatte sich sehr auf den Urlaub gefreut. Nun sitzt sie in Hannover fest. „Die Kinder quengeln. Meine Tochter Eva ist erst ein Jahr alt“, erzählt sie. Aber sie hat Glück im Unglück. „Mein Mann holt uns hier ab und fährt uns wieder nach Hause.“ Sie kann die Vorsichtsmaßnahme der Bahn verstehen. Iris Genzke ärgert sich ein wenig, trotz der Orkanwarnung doch in den Zug gestiegen zu sein.

Kein Mietwagen mehr verfügbar

Im Reisezentrum verteilt ein Bahnmitarbeiter Formulare. Darauf können die Reisenden ihre Übernachtungskosten abrechnen. „Es gibt kein einziges Mietauto mehr in Hannover“, sagt er zu einem jungen Mann, der nach Oldenburg möchte.

„Wir hoffen auf ein Mietauto oder einen Bus“, sagt Bert Jongert. Mit seiner Freundin wollte er am Sonntag nach Amsterdam fahren. Johann Pape von „Hallo Taxi“ verteilt Belege an die Reisenden. Die Bahn bezahlt alle Taxifahrten bundesweit – einzige Voraussetzung, die Taxis müssen voll besetzt sein. So ein Geschäft dürfte die Taxibranche wohl selten gemacht haben.

Der große Gewinner: Johann Pape verteilte Taxi-Gutscheine für Bahnreisende. Quelle: Dröse

Bahnreisende sind sehr gelassen

Erstaunlich ist, mit welcher Gelassenheit, die Menschen die Ungewissheit hinnehmen. Viele schauen auf ihre Handys, als stände da die Lösung. Geduldig stellen sie sich in die 150 Meter lange Schlange. Kein lautes Wort, keine Wutanfälle. Im Info-Schalter tun die drei Bahnmitarbeiter ihr Bestes. Aber es dauert.

Geduldig ohne Ende: Tausende von Menschen warteten am Sonntagabend auf die Information, wo sie die Nacht verbringen können. Quelle: Dröse

Schon am frühen Abend ist absehbar, dass sich viele Reisende auf eine mehr oder weniger ungemütliche Nacht in Hannover einstellen müssen. Denn auch die bahnhofsnahen Hotels sind stark frequentiert. Ins „ Grand Hotel Muesmann“ ziehen Leute mit ihren Rollkoffern. Eine Frau meint: „Und morgen soll es auch nicht besser werden.“ Die Bahn werde Schlafzüge zur Verfügung stellen, erklärte eine Bahnsprecherin gegenüber der NP.

Klar ist, dass kein Mensch weiß, wie es morgen weitergeht. Eine Bahnmitarbeiterin meinte, dass der Fernverkehr wohl bis morgen Mittag ruhen werde. Aber da der Sturm erst gegen 21 Uhr seine volle Stärke erreicht, kann niemand wissen, wie lange es dauern wird, die Schäden zu beseitigen. Klar ist auch, dass Sturmtief „Sabine“ die Deutsche Bahn viele Millionen Euro kosten wird.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel