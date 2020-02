Züge und Flüge gestrichen: Sturm „Sabine“ wirbelt viele Reisepläne durcheinander

Hannover

Mit fast 90 Stundenkilometern in der Spitze fegten die Böen über Hannover hinweg. Reisenden machte Sturm „Sabine“ auch am Montag einen Strich durch die Rechnung. Am Hauptbahnhof und am Flughafen waren Geduld, gute Nerven und alternative Reisepläne gefragt. Etliche Züge und Flüge fielen aus.

Am frühen Morgen ist die Wartehalle im Hauptbahnhof mit gestrandeten Reisenden noch gut gefüllt. Im Fernverkehr sind sämtliche Züge bis 10 Uhr gestrichen. Der Blick vieler Leidgeplagter ist starr auf die Anzeigetafel gerichtet, davor stehen drei Mitarbeiter der Bahn und schenken eifrig kostenlosen Kaffee aus. Auch eine Gruppe Zehntklässler wirkt ratlos. Mit zwei Französisch-Kursen wollten sie eigentlich um 7.41 Uhr im ICE nach Karlsruhe sitzen. Von dort sollte es weitergehen nach Paris – das Ziel der einwöchigen Kursfahrt. „Wir wissen noch nicht genau, wie und wann wir hier wegkommen. Auf jeden Fall hätte die Fahrt schöner starten können“, nahm Marcel Flimm (16) den Ärger noch recht gelassen. Andere hatten da bereits eine Nacht auf dem Bahnhof in einem der bereitgestellten Züge verbracht. „Besser als in der kalten Halle zu schlafen“, kommentierte ein Reisender, der auf dem Weg nach Stuttgart in der Landeshauptstadt gestrandet war – immer noch sichtlich schlecht gelaunt.

Der Montagmorgen auf dem Hauptbahnhof: Bis zehn Uhr fielen sämtliche Fernverkehrszüge aus. Bahn-Mitarbeiter schenkten kostenlosen Kaffee aus. Quelle: Rainer Dröse

Pendler-Chaos blieb aus

Erst nach zehn Uhr kam der Fernverkehr langsam wieder ins Rollen. Je nach Strecke dauerte es teils auch deutlich länger, bis Normalität im Fahrplan einkehrte. Ab Tagesanbruch hatte die Bahn im gesamten Netz Erkundungsfahrten gestartet und Strecken auf Schäden überprüft. Sägetrupps waren im Einsatz und entfernten herabgestürzte Bäume. „Teilweise wurden Strecken auch mit Helikoptern abgeflogen“, teilte ein Bahnsprecher mit.

Immerhin: Das ganze große Chaos blieb aus. Da die Regionalzüge und S-Bahnen schon am frühen Morgen wieder im Einsatz waren, kam zumindest die Schar der Berufspendler ans Ziel. Allerdings mussten sich die Züge teils mit deutlich verringerter Geschwindigkeit vorantasten, es kam zu erheblichen Verspätungen.

Urlauber bleiben am Boden

Probleme gab es auch auf dem Flughafen Langenhagen. 25 Abflüge und 17 Ankünfte mussten am Montag laut einer Sprecherin wegen „Sabine“ gestrichen werden. Betroffen waren zahlreiche innerdeutsche Flüge, aber auch internationale Ziele wie Paris, Amsterdam, Zürich und Wien. Auch Dominik Melcher aus Barsinghausen musste notgedrungen am Boden bleiben, sein Flug nach Stuttgart fiel aus. „So ein Sturm ist eine Naturgewalt, das ist dann eben Pech. Bei mir ist es nur eine Dienstreise, für Urlauber ist es ärgerlicher“, so der Geschäftsmann. Härter traf es beispielsweise Ilona Dreyer aus Celle. Mit Ehemann Herbert wollte sie um 9 Uhr über München weiter nach Bangkok fliegen. „Der Anschlussflug ist jetzt auf jeden Fall futsch. Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht“, sagte sie beim Blick auf die Anzeigetafel enttäuscht. Nur langsam normalisierte sich an den Terminals die Lage. Noch bis zum Abend fielen Flüge aus.

Von André Pichiri