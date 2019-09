Wie geht es mit dem Godehardistift in Linden-Mitte weiter? Nach der angekündigten Schließung ist das noch immer nicht klar. Die Stadt bot zwar ein leeres Grundstück an, doch in den kommenden Wochen muss der Betreiber erst prüfen, ob sich die Fläche eignet und wie all das finanziert werden kann. Die Heimbewohner bangen weiter.