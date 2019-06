Hannover

Im Schatten sitzen, den Hunden auf der Auslauffläche zuschauen, sich ein bisschen erholen bis zum Rückweg – die Parkbank an der Seelhorster Grävemeyerstraße war bei Senioren aus Mittelfeld wie bei Friedhofsbesuchern und Spaziergängern gleichermaßen beliebt. Doch seit Monaten ist sie verschwunden. Reparaturbedarf.

„Bis April sollte Ersatz kommen“, berichtet Gerd Schneider, der in der benachbarten Kleingartenanlage immer wieder die Beschwerden über fehlende Sitzmöglichkeiten hört. Die sind inzwischen auch zum Stadtbezirksrat Döhren – Wülfel gedrungen. Man müsse sich gedulden bis zum Sommer, hieß es zunächst. Stimmt. Aber nur, weil die NP sich eingeschaltet hat.

Stützpunkt hilft

Die Stadt, so Sprecherin Michaela Steigerwald, unterhält etwa 5000 Bänke in Grünflächen, Parks, Spielplätzen, Stadtplätzen und im Straßenbereich, 800 Sitzbänke in Wäldern und Landschaftsräumen, darunter 480 Sitzbänke in der Eilenriede sowie 1100 Bänke auf den städtischen Friedhöfen. 150 bis 200 müssen jährlich repariert und mit neuen Latten versehen werden. Dazu reicht das eigene Personal nicht aus.

Arbeiten für die Verkehrssicherheit in Wäldern und auf Spielplätzen seien vorrangig, heißt es. Damit das kein Dauerzustand bleibt und immer mehr Bänke abgebaut werden müssen, greift die Verwaltung vom Juli an auf den Stützpunkt Hölderlinstraße zurück. Das Beschäftigungsförderprojekt wird Bänke mit Holzlatten in Stand setzen und säubern.

Prioritätenliste fehlt

„Eine Prioritätenliste wurde nicht erstellt“, so Steigerwald weiter. Diese Auskunft verwundert CDU-Fraktionschef Jens Seidel. „In keinem Ausschuss habe ich davon gehört, dass dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün Personal für die Parkbänke fehlt“, sagt er. „Wenn welche abgebaut werden müssen, sollte das immer mit Blick auf das Umfeld geschehen – in diesem Fall auf die vielen Senioreneinrichtungen in der Nähe.“

Was die Verwaltung bislang versäumt hat, hat die amtierenden Verwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette jetzt repariert. „Ersatz am Nebeneingang des Friedhofes Seelhorst wird es noch im Juni geben“, entschied sie. Zum Glück fehlt dann dort keine Parkbank mehr.

Von Vera König