Zu wenig Spender: In Hannover werden die Blutkonserven knapp

Hannover

Der Blutspendedienst des DRK ist in Sorge, weil die Blutkonserven in Niedersachsen knapp werden. Noch seien die Krankenhäuser in der Region zwar ausreichend versorgt. Reserven, die eigentlich als Puffer für plötzlich eintretende Notlagen vorgehalten werden, sind aber aufgebraucht. „Die Lage ist angespannt. Deshalb rufen wir die Bevölkerung dringend dazu auf, zur Blutspende zu gehen“, sagt Sprecher Markus Baulke.

Die schwindende Bereitschaft während der Sommermonate ist ein jährlich wiederkehrendes Problem. Im Juni fiel der Einbruch jedoch besonders heftig aus, als die Blutspenden landesweit rund 15 Prozent unter dem Soll lagen. Nur mittels der vorhandenen Reserven konnte ein Engpass in der Versorgung abgewendet werden. „Das hat aber ein Loch in unseren Puffer gerissen, das wir seitdem nicht wieder auffüllen konnten“, so Baulke.

Kliniken benötigen im Regelbetrieb wieder mehr Blut

Der Rückgang hänge vermutlich auch mit den Lockerungen der Corona-Regeln zusammen. Anders als im Lockdown, als die Spendenbereitschaft nach DRK-Angaben „sehr noch“ war, locken nun wieder die vielen lang vermissten Freizeitangebote. „Viele Menschen gehen aktuell lieber ins Café oder ins Schwimmbad als zur Blutspende“, sagt der Sprecher. Auf der anderen Seiten ziehe der Bedarf wieder an, weil die Kliniken in den Regelbetrieb zurückgekehrt sind und nun unter anderem verschobene Operationen nachholen.

Dabei gibt es zur Blutspende nach wie vor keine künstliche Alternative. Konserven sind nicht unbegrenzt haltbar: Nur maximal 49 Tage können Beutel mit Erythrozyten (rote Blutkörperchen) aufbewahrt werden, Thrombozythen (Blutplättchen) sogar nur vier Tage. Einzig das Blutplasma ist tiefgefroren längere Zeit haltbar.

Der Blutspendedienst ist deswegen auf ein kontinuierliches Engagement der Menschen angewiesen. Und der Bedarf ist hoch: Rund 2500 Spender sind laut DRK täglich nötig, um die Versorgung in Niedersachsen und Bremen abzudecken. „In der aktuellen Lage wäre es gut, wenn täglich sogar noch 200 mehr kämen. Dann könnten wir wieder einen Puffer aufbauen“, betont Baulke. Schließlich könnten Notlagen eintreten, in denen kurzfristig große Mengen Blut benötigt werden. Entsprechend wichtig sei das Vorhalten von Reserven in den Depots.

In Schleswig-Holstein drohen OP-Absagen

In Hannovers Krankenhäusern drohen aktuell noch keine Engpässe. „Durch die Bevorratung und einen saisonal erhöhten Aufwand bei der Beschaffung ist die Versorgungslage zurzeit stabil“, bestätigt Lennart Dreyer, Sprecher des Klinikums der Region. Auch an der MHH sei die Patientenversorgung sichergestellt, heißt es auf NP-Nachfrage.

Kritischer stellt sich die Situation in Schleswig-Holstein dar. Hier ist der Mangel an Blutkonserven so groß wie lange nicht, Transfusionsmediziner kamen bereits zu einer Krisensitzung zusammen und richteten einen dringenden Appell an die Bevölkerung: Sollte das Spendeaufkommen in den kommenden Tagen nicht anziehen, drohen Anfang August die erste OP-Absagen.

In Deutschland können Menschen im Alter von 18 bis 68 Jahren Blut spenden. Eine Spende älterer Personen ist nach individueller ärztlicher Entscheidung ebenfalls möglich. Auch eine Impfung ist kein Hindernis. Viele Blutspendedienste erlauben eine Blut- oder Plasmaspende schon 24 Stunden nach der Spritze. Der Impferfolg wird nach Angaben der Experten durch die Blut- oder Plasmaspende nicht eingeschränkt. In der Region informiert das DRK auf seiner Internetseite www.blutspende-leben.de über alle Termine in den Gemeinden. Wer Blut spendet, tut außerdem auch etwas für die eigene Gesundheit: Es verringert den Blutdruck von Hypertonie-Patienten und stärkt das Herz-Kreislauf-System.

Von André Pichiri