Zu wenig Desinfektionsmittel zum Schulstart in Hannover?

Nachdem in der vergangenen Woche die Abschlussklassen wieder zurück in die Schulen durften, startet am Montag auch der Unterricht für die vierten Klassen. Doch offenbar läuft der Beginn holprig an: Die Schulen kritisieren, dass die Landeshauptstadt zu wenig Desinfektionsmittel und Seifen bereitstellt.

Katja Schröder, Leiterin der Grundschule Gartenheimstraße in Hannover, sagt im Gespräch mit der NP: „Wir hätten uns zum Schulbeginn eine bessere Versorgung gewünscht.“ Nachdem die Landesregierung Mitte April die Rückkehr zum Schulbetrieb angekündigt hatte, habe man bis zum vergangenen Donnerstag auf eine konkrete Anweisung der Stadt gewartet. In einem Brief an die Schulen, der der NP vorliegt, heißt es dann: „Wir weisen darauf hin, dass wir die Schulen an dieser Stelle zunächst nur mit einer ersten Basisausstattung versorgen können, dieses bedeutet, dass die Ausgabe für Grundschulen auf zwei, für alle weiterführenden Schulen auf drei Flaschen beschränkt ist.“ Die Stadt weist darüber hinaus darauf hin, dass das Desinfektionsmittel nur dann verwendet werden solle, wenn die Kinder keine Möglichkeit zum Händewaschen haben oder aber mit Erbrochenem oder Fäkalien in Kontakt gekommen seien.

Desinfektionsmittel nicht nur für Schüler und Lehrkräfte

Für Schröders Grundschule bedeutet das gerade mal einen Liter Desinfektionsmittel. Sie kritisiert: „Dabei wird vergessen, dass nicht nur Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte am Schulalltag beteiligt sind, sondern auch viele andere Menschen.“ Auch die bräuchten die Option, sich die Hände zu desinfizieren. Lange sei das mit der zugeteilten Ration aber nicht möglich. Überdies sei es nicht nur mit Desinfektionsmittel getan, es werden auch Spender benötigt, um die Hygienestandards einzuhalten.

Nicht der einzige Kritikpunkt, auch der Zeitpunkt des Schreibens sei viel zu spät: „Donnerstag war der letzte Schultag, wir mussten bis dahin schon selbst tätig werden.“

Ein Problem, das auch Michael Bax, Leiter der Leonore Goldschmidt Schule, bitter aufstößt: „Ich habe mir mehr Unterstützung erhofft und kann mir nicht vorstellen, wieso die Stadt nicht mehr Desinfektionsmittel bereitstellen kann.“ Auch seine Schule habe sich im Vorfeld über andere Wege mit Desinfektionsmittel ausgestattet.

Die Frage wirft auch der Landtagsabgeordnete Stefan Politze ( SPD) auf: „Der Schulträger hatte genügend Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten.“ Dem Landkreis Friesland sei es sogar möglich, eigenes Desinfektionsmittel zu produzieren.

Schuldezerntentin weist Kritik ab

Hannovers Schuldezernentin Rita Maria Rzyski weist die Kritik im Gespräch mit der NP zurück: „Das Desinfektionsmittel ersetzt das Händewaschen nicht.“ Deswegen habe schon Wochen vor dem Schulbeginn palettenweise Seifen und Handtücher bestellt und die Waschmöglichkeiten in den Schulen aufgestockt. Man plane überdies weitere Toiletten zu schaffen, um das Infektionsrisiko zu verringern.

Auch Stefanie Matz, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion, hält nichts davon, die Einhaltung der Hygienekonzepte an den Vorräten von Handdesinfektionsmittel festzumachen. Für Schüler sei dieses ohnehin nicht gedacht. Selbst Lehrer sollten es nur in Ausnahmefällen benutzen, wenn ein Händewaschen gerade nicht möglich ist. „Wenn die Schüler sich regelmäßig mit Seife die Hände waschen, ist das völlig ausreichend. Dafür reicht übrigens auch kaltes Wasser“, stellt Matz klar. Für Notfälle genüge deshalb auch eine überschaubare Menge von einem oder eineinhalb Litern. Erst recht, wenn durch den stufenweisen Neustart und die Berücksichtigung der Risikogruppen nicht sofort alle Lehrer wieder in den Schulbetrieb zurückkehren. „Wenn sich später doch ein höherer Bedarf ergibt, muss notfalls nachgeregelt und eine neuer Antrag gestellt stellen“, so Matz.

Auch für Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbands Niedersachsen, spielt Handesinfektionsmittel nicht die entscheidende Rolle im Hygienekonzept – vorausgesetzt das regelmäßige Händewaschen mit Seife klappt auch bei größeren Schülerzahlen halbwegs reibungslos. „Deshalb sollte das Land seine Anstrengungen zunächst darauf konzentrieren, für ausreichend Waschgelegenheiten zu sorgen. Gerade in älteren Schulen, die baulich in einem schlechten Zustand sind, ist das leider nicht immer gegeben", weiß er. Nicht gespart werden dürfe dagegen beim Desinfizieren von Flächen.

Von Mandy Sarti