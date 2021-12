Auf der einen Seite die idyllischen Leineauen – auf der anderen eine Chemiefirma, die mit hochgiftigen Stoffen hantiert: Diese will ein exklusives Wohngebiet in Hannover stoppen, weil der Sicherheitsabstand zu gering sei. Die Stadt setzt auf gasdichte Fenster und Sicherheitsschulungen der Bewohner.

Zu wenig Abstand? Laatzener Chemiefirma will Wohngebiet in Hannover stoppen

