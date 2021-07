Hannover

Wenn man sich auf eines verlassen kann im Fall der großen Not, dann auf die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger – auch in Hannover. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat viele Menschen berührt und sie schnell animiert zu helfen.

Manche Leute setzten sich gleich ins Auto, um vor Ort Schlamm und Schutt wegzuschaufeln, andere spendeten Decken, Lebensmittel, Tierbedarf und sogar Betten wie ein Unternehmer aus Langenhagen. Hannes Reitzig (31), Geschäftsleiter eines Onlineshop für Wohnmöbel, gingen nach eigenen Angaben „die schrecklichen Bilder aus den Unwetterregionen nicht mehr aus dem Kopf“. Und so spendet er 100 Futonbetten, Verkaufspreis jeweils 329 Euro. Diese Spenden sind online zu beantragen, was Sinn ergibt.

Zu gefährlich für private Helfer

Denn „von den Gemeinden und Hilfsorganisationen vor Ort wird dringend darum gebeten, keine Sachspenden und Lebensmittel mehr in die Region zu schicken, da man diese zur Zeit nicht mehr logistisch bewältigen kann“, berichtet Christiane Kemper, Sprecherin des Caritasverbandes Hannover. „Nicht zuletzt deswegen, weil die Annahme und Verwaltung dieser Mittel zurzeit zu viele Kräfte bindet – die gerade dringend anderweitig benötigt werden.“ Auch Menschen, die aktiv helfen möchten, sollten sich nicht privat auf den Weg machen, da immer noch viele Straßen und Zufahrten nicht befahrbar seien. „Und in vielen überschwemmten Gebieten ist es aktuell noch viel zu gefährlich und unübersichtlich.“ Allein gelassen würden die Menschen in Not natürlich nicht: Erfahrene Hilfsorganisationen seien vor Ort.

Was aber für die schnelle Hilfe und den nachhaltigen Aufbau benötigt wird, sind Spendengelder. „Wir unterstützen mit einer größeren vierstelligen Spende und haben unsere Mitarbeitenden ebenfalls zum Spenden aufgerufen“, so Kemper.

Stadtsuperintendent: Schöpfung bewahren

Auch die Diakonie ruft zu Hilfe im Form von Geldspenden auf. „Ich hätte nie gedacht, das Überschwemmungen in Deutschland solche Ausmaße einnehmen können“, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. „Das zeigt noch mal, dass wir unsere Schöpfung bewahren müssen. Lasst uns nun Menschenlichkeit und Nächstenliebe zeigen, um den Menschen vor Ort zu helfen.“

Hier können Sie spenden:

Stichwort „Fluthilfe Deutschland CY00897“ Caritas international, Freiburg Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: https://www.caritas-international.de/spenden/

Stichwort „001-63-SPEN Hochwasserkatastrohe“, Ev-luth. Stadtkirchenverband Hannover, Evengelische Bank, IBAN: De50 5206 0410 7001 01, www.kirche-hannover.de

Von Petra Rückerl