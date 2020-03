Zu viele Bettler: Schlechte Noten für Hannovers Innenstadt

Hannover

Das Stadtzentrum von Hannover wird von immer mehr Bewohnern der Landeshauptstadt als unattraktiv empfunden. Die Zufriedenheit verringerte sich nach einer repräsentativen Befragung 2019 im Vergleich zu 2015 von 69 auf 54 Prozent, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Zwölf Prozent gaben an, dass sie sich durch persönliche Belästigungen und Anbetteln gestört fühlen. Die Struktur des Einzelhandels nannten zehn Prozent als Problem, neun Prozent ärgern sich über die Unsauberkeit, mit der architektonischen Gestaltung der City sind acht Prozent unzufrieden. Sieben Prozent der Befragten nannten störende Personengruppen wie Punker oder Betrunkene als Problem.26 Prozent sehen gute Einkaufsmöglichkeiten in der City, 13 Prozent nannten als Vorteil die Überschaubarkeit, zehn Prozent die gute Erreichbarkeit.

Unzufriedenheit hat Folgen

Die Unzufriedenhat hat handfeste Folgen: So ging die Häufigkeit der Innenstadtbesuche in den vergangenen Jahren zurück. Kamen 2015 noch 54 Prozent aller Einwohner mindestens einmal in der Woche in die City, waren es 2019 nur noch 48 Prozent. Grund für den Besuch waren in 80 Prozent der Fälle Einkäufe, 2015 war dies noch bei 86 Prozent der Innenstadtbesuche der Anlass.

Zur Stadt Hannover als Ganzes befragt, fällt das Votum deutlich positiver aus. 90 Prozent aller befragten Einwohner leben gerne oder sehr gerne in Hannover. Als Vorteile ihres Stadtteils nennen die Einwohner eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu Grün- und Erholungsflächen. Klagen gibt es über Lärm, Verkehr und Baustellen, fehlende Parkplätze, schlechte Wohnqualität sowie Kriminalität.

Von dpa/boh