Zu schnell, zu dicht, Überholen trotz Verbot: Polizei kontrolliert auf der A2

Hannover

Bei Kontrollen auf der A2 hatte die Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Hannover am Donnerstag insbesondere Lkw-Fahrer im Visier. Dabei stellten die Beamten viele Verstößen fest.

Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr fanden an der Anschlussstelle Rehren in Höhe der Baustelle in Fahrtrichtung Dortmund umfangreiche Kontrollen mit den Schwerpunkten Überholverbot und Geschwindigkeit statt. „Dort hatten in der Vergangenheit Lkw-Fahrer das Überholverbot missachtet und dann in der Baustelle den zweiten Fahrstreifen blockiert. Daher ist es dort zuletzt häufig zu Staubildung an der Baustelleneinfahrt gekommen“, so Polizeisprecher Martin Richter.

Anzeige

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Tatsächlich registrierten die Einsatzkräfte an diesem Vormittag viele Verstöße gegen das Überholverbot – insgesamt 13 Verfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus gingen es fünf Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit raus. Einmal ahndete die Polizei ein Abstandsverstoß (dichtes Auffahren) und zudem drei Verstöße gegen die Lenkzeiten. „Die Verkehrssicherheit auf den Bundesautobahnen bleibt ein wichtiges Thema. Auch in den kommenden Tagen und Wochen wird es Kontrollen mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen rund um Hannover geben“, kündigte Richter an.

Von api