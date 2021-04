Hannover

Der April macht bekanntlich was er will, und in diesem Jahr will er es offenbar kühl. „Die aktuelle Abweichung vom Mittelwert für die ersten acht Tage beträgt minus 1,7 Grad“, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Onlinedienst wetter.net.

Eine Zahl, die im ersten Moment gar nicht einmal so groß wirkt. Doch sie bezieht sich auf den langjährigen Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 in Hannover, einen neueren hat der Deutsche Wetterdienst noch nicht veröffentlicht. Der könnte durchaus höher liegen, die aktuelle Abweichung damit auch.

Denn der April war in den vergangenen Jahren verhältnismäßig warm. „Da hatten wir oft bereits frühsommerliche Temperaturen“, so Jung. „Die Leute sagten schon, die Sonne verschieße ihr Pulver zu früh.“ Wovon dieser Tage definitiv nicht die Rede sein kann.

Vorsicht bei vorgezogenen Sommerblumen

Für die Blühpflanzen im Garten, auf deren Farbenpracht sich alle Hobbygärtner freuen, ist das nicht ganz unproblematisch. „Frühjahrsblüher wie Narzissen oder Tulpen sind das gewöhnt“, weiß Anja Kestennus, Sprecherin der Herrenhäuser Gärten. Dennoch gebe es große Unterschiede. „Empfindliche Pflanzen werden jetzt was auf die Mütze kriegen.“ Für den Hobbygärtner kommt eine weitere problematische Versuchung hinzu: „Im Handel gibt es schon im Gewächshaus vorgezogene Sommerblumen“, berichtet Kestennus von der seit einigen Jahren üblichen Verkaufsmasche. „Die gehören aber noch nicht nach draußen.“ Empfindliche Pflanzen sollten noch geschützt und abgedeckt werden.

Die Landwirtschaft hat keine Probleme mit dem Wetter. „Das ist eigentlich ganz normal, es war wohl nur in den vergangenen Jahren etwas wärmer“, so Landvolksprecherin Lisa Johannes. „Bei uns läuft alles nach Plan.“

Kaum Probleme mit der Kälte haben auch nützliche Insekten, die sich einfach etwas später an der Luft blicken lassen. Aber leider auch weniger nützliche Schädlinge wie der Borkenkäfer, die Zecke oder auch die einfache Mücke. „Eine längere Kältephase könnte die Entwicklung und Reproduktion etwas verzögern, Wärmephasen diese beschleunigen“, erklärt Armin Blöchl vom Institut für Physiologie und Zellbiologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. An das derzeitige Hin und Her seien die verschiedenen Gruppen aber gut angepasst.

Weitere Aussichten trübe

Leider sind auch die Aussichten für die kommende Woche eher trübe. „Wir haben zwar pro Tag dann sechs bis neun Sonnenstunden, aber die Temperaturen gehen nur sehr langsam nach oben“, weiß Jung. „Und nachts können sie auf null Grad runter gehen, da ist also noch mit Frost zu rechnen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insbesondere an diesem Wochenende dürfte die Wetterlage in Hannover besonders konfus sein. Es gibt eine Warmfront im Südosten und eine Kaltfront im Norden. Jung: „Hannover liegt mittendrin.“ Während die Menschen im Süden bei bis zu 22 Grad im Garten grillen könnten, müsste man sich im Emsland bei 1 Grad warm einpacken.

Auf eine Wetterwende kann man wohl erst zum letzten Aprildrittel hoffen. „Dann könnten auch in Hannover Temperaturen von 15 bis 20 Grad erreicht werden“, so der Meteorologe.

Von Andreas Krasselt