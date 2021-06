Zu hohe Personalkosten: Landesrechnungshof will einige Corona-Maßnahmen stoppen

Hannover

Selten wie nie zuvor sind jetzt bei den Landesfinanzen Rechnungsprüfer gefragt. „Die finanziellen Handlungsspielräume des Landes werden durch die Covid-19-Pandemie noch für viele Jahre deutlich eingeschränkt sein“, erklärte Sandra von Klaeden, Präsidentin des Landesrechnungshofs (LRH) am Mittwoch. Im Landtag stellte sie den Jahresbericht ihrer Behörde vor.

Rund 9,9 Milliarden Euro wird die Neuverschuldung des Landes in 2020 und 2021 betragen. Deshalb hat der LRH (Sitz in Hildesheim) vor allem die Dinge in den Blick genommen, die die Folgen der Pandemie begrenzen sollen. Und konnten Projekte ausgemacht werden, die keinen Zusammenhang mit Corona bilden. Aus diesem Grund fordert von Klaeden das Land auf, die energetischen Sanierungsmaßnahmen bei Hochschulen und bei der sozialen Wohnraumförderung auf den Prüfstand zu stellen.

Neubau der Hochschulkrankenhäuser geht zu langsam voran

Die Zwischenbilanz bei dem Bau der Hochschulkrankenhäuser in Hannover (MHH) und Göttingen (UMG) fällt gelinde gesagt verheerend aus. Für die Neubauten beider Krankenhäuser sieht der LRH nun einen Finanzierungsbedarf von mehr als sechs Milliarden Euro vor. „Mit den vorgesehenen Mitteln des Sondervermögens in Höhe von 2,1 Milliarden Euro ist für die MHH lediglich die Realisierung eines ersten Teilabschnittes realisierbar“, sagt die LRH-Präsidentin. Sie kritisierte vor allem die langsame Umsetzung der Bauprojekte. „Das Land hat allein für die Umsetzung der erforderlichen Projektstruktur vier Jahre benötigt“, sagte von Klaeden.

Angesichts der sich abzeichnenden langen Finanzkrise weist der LRH auch auf Steuerungsdezite in Ministerien und Behörden, zu hohe Personalkosten sowie die mangelnde Verwaltungsdigitalisierung hing. Im Januar 2023 soll es einen digitalen Zugangskanal für Bürger und Unternehmen in die Verwaltung geben. Die LRH-Präsident sieht in diesem Punkt schwarz: „Es fehlt bei der Umsetzung an einer Gesamtsteuerung, an erforderlichem Personal und an finanziellen Mitteln (...)“, meinte sie.

Ab 2024 müssen die Corona-Schulden wieder getilgt werden. Angesichts des „hohen Konsolidierungsdrucks“ seien die Personalkosten für Landesbedienstete im Kernbereich seit 1999 um mehr als 50 Prozent (12,9 Milliarden Euro) gestiegen. Die LRH-Präsidentin fordert Personalabbau und Bedarfsprüfungen in Bildung, Polizei, Justiz und Steuerverwaltung. Das Personal in diesen Bereichen verursache 92 Prozent der Gehaltskosten.

Das Land unterhält rund 5500 Liegenschaften. „Die mit rund 880 Millionen Euro bezifferten Gebäudeschäden bilden lediglich die Spitze des Eisberges“, erklärte Präsidentin von Klaeden. Auch hier gilt: „dringender Handlungsbedarf“.

Von Thomas Nagel