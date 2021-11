Zu Besuch auf einer Weihnachtsbaumplantage in Gilten: „Nachfrage wird groß sein“

Hannover

Auch in diesem Winter dürften die Corona-Beschränkungen den Weihnachtsbaumerzeugern in Niedersachsen ein gutes Geschäft bescheren. „Das Gefühl ist gut. Wie schon im Vorjahr werden die Leute wieder stärker zu Hause bleiben, es sich dort gemütlich machen. Dazu gehört natürlich auch ein Baum. Die Nachfrage wird entsprechend groß sein“, sagt Landwirt Rainer Backhaus.

Der 61-Jährige aus Gilten (Schwarmstedt), der sich selbst einen „Baumflüsterer“ nennt, macht seit den 1990er Jahren sein Geld mit Christbäumen, baut auf 45 Hektar jährlich Tausende Weihnachtsbäume an, vorwiegend Nordmanntannen aus dem Kaukasus.

Corona-Winter 2020 steigerte den Umsatz

Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger erwartet in diesem Jahr wieder einen Absatz von rund 23 Millionen Bäumen in Deutschland, davon bis zu 3,5 Millionen in Niedersachsen. Sie stammen zum überwiegenden Teil aus heimischer Produktion. Im Corona-Winter 2020 wurden nach Angaben von Bernd Oelkers, Vorsitzender des Verbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Hamburg und Bremen, bundesweit rund eine Million Bäume mehr abgesetzt als in den Jahren zuvor.

Das liegt vor allem auch an diesen beiden Trends: Viele Menschen kaufen ihren Baum nicht nur immer früher, meist gleich zu Beginn der Adventszeit, immer häufiger entscheiden sie sich zudem für mehrere Nadelgewächse. Für den Garten, die Terrasse oder den Balkon und natürlich für das Wohnzimmer kurz vor Weihnachten.

Immer mehr Menschen kaufen nicht nur einen Tannenbaum

Die Preise bewegen sich trotz Inflation in etwa auf dem Vorjahresniveau, so Backhaus: „Wir nehmen 20 Euro pro laufenden Meter, ein Euro mehr als letztes Jahr.“ Dafür gibt es Weihnachtsbäume, deren Qualität in dieser Saison sehr hoch sei, betonen die Landwirte. „Das Nadelkleid ist super“, schwärmt Oelkers. Das hängt vor allem mit dem feuchten Klima in diesem Jahr zusammen. Es habe eigentlich keine richtige Trockenphase gegeben.

Nur die jüngeren, etwa drei Jahre alten Tannenbäume, hätten im Februar gelitten, sagt Backhaus: „Die kräftigen Minustemperaturen von bis zu minus 20 Grad haben den kleinen Bäumen nicht gut getan, die großen Tannen haben den starken Frost zum Glück gut weggesteckt.“

Frostiger Februar schadete jungen Christbäumen

Ungewiss ist für Rainer Backhaus nur noch eines: „Eigentlich veranstalten wir am 3. Adventswochenende auf unserem Hof einen Weihnachtsmarkt mit Baumverkauf. Angesichts der steigenden Coronazahlen ist vollkommen unklar, ob wir an dieser Tradition festhalten können.“ Dann wird er auf seinem Backhaushof in Gilten zum Plan B übergehen, wie schon im vergangenen Corona-Winter. „Baum und Glühwein gibt es dann eben to go.“

Von Britta Lüers