Zoofreunde Hannover unterstützen Krokodilrettung

Die Einfuhr von Handtaschen, Gürteln oder anderen Accessoires aus Krokodilleder ist zwar verboten, dennoch war es vor allem die Modeindustrie, welche die Reptilienart an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Doch nicht nur die Haut ist begehrt. Vielleicht liegt es an dem negativen Image als Menschenfresser, dass die Menschen wenig Rücksicht auf das Leben der Krokodile nehmen. Dabei sind die gepanzerten Echsen äußerst nützlich für die ökologischen Kreisläufe, stehen aber kurz vor dem Untergang.

Womit eine Spezies von der Erde verschwinden würde, die sich bereits mit Dinosauriern den Lebensraum teilte. Nahezu unverändert bevölkern die perfekten Jäger unseren Planeten seit mehr als 200 Millionen Jahren. Nun aber sind sie akut gefährdet. Um sie zu retten, hat die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) das Krokodil zum Zootier des Jahres 2021 gekürt. Im Rahmen dieser Kampagne werden drei Artenschutzprojekte finanziert, woran sich auch der Verein der Zoofreunde Hannover mit 2500 Euro beteiligt.

Kubakrokodile leben im Sea Life

Aktuell gibt es im Zoo Hannover allerdings kein Krokodil mehr. Das letzte war 1991 gestorben. Wer in Hannover Krokodile sehen will, wird aber im Sea-Life-Aquarium in Herrenhausen fündig. Dort kamen im April 2012 die ersten beiden Tiere an, zwei Kubakrokodile. Sie gehören zu den intelligentesten und aggressivsten Vertretern ihrer Art. Es gibt sie in freier Wildbahn nur noch in Kubas Zapata-Sumpf und auf der Insel Isla de la Juventud. Doch in Zoos konnten sie erfolgreich nachgezüchtet werden, weshalb sie nun unter kontrollierten Bedingungen ausgewildert werden. Einige der Tiere werden dabei mit GPS-Sendern ausgestattet, um ihre Biologie weiter zu erforschen – und um sie vor Wilderern zu schützen.

„Krokodile sind keine schwimmenden Handtaschen, sondern haben eine immens wichtige Aufgabe in ihren Ökosystemen“, betont ZGAP-Vize Sven Hammer. „Es ist Zeit zu handeln, denn ohne akute Schutzmaßnahmen werden einige Krokodilarten bald gänzlich von unserem Planeten verschwinden.“

Der Lebensraum wird immer enger

Die Menschen dringen immer weiter in den Lebensraum der Krokodile ein und töten sie, weil sie die Tiere als Gefahr für sich und ihre Haustiere ansehen. Ihr Fleisch und die Eier werden verzehrt, die Moschusdrüsen der Krokodile werden zur Parfümherstellung genutzt und weil Krokodile Fische fressen, gelten sie darüber hinaus als Konkurrenten der Fischer. Der Bau von Dämmen und die zunehmende Wasserverschmutzung verringern die Lebensräume zusätzlich. Sechs Arten werden von der Weltnaturschutzunion IUCN bereits als „von der Ausrottung bedroht“ eingestuft.

Auswilderung: Nachgezüchtete Philippinenkrokodile werden in die Natur entlassen. Quelle: ZGAP

Doch anders als im Monsterfilm sind Krokodile überaus nützliche Tiere. Als Aasfresser reinigen sie die Gewässer und anliegenden Landflächen von Kadavern. Bei der Jagd haben sie es in erster Linie auf kranke und verletzte Tiere abgesehen. Außerdem regulieren sie die Bestände der Welse und Piranhas und helfen so tatsächlich den Fischern, denen diese Räuber sonst wertvolle Speisefische wegfangen würden.

Ein Aussterben der Krokodile würde ganze Ökosysteme kippen lassen. Die Populationen der Raubfische würden zunehmen, und auf der anderen Seite würden wichtige Organismen wie Bakterien, Algen, Krebs- und Weichtiere sowie Wasserinsekten verschwinden, die sich auf die Hinterlassenschaften der Krokodile spezialisiert haben.

Kampagne unterstützt drei Projekte

Neben der Auswilderung von Kubakrokodilen unterstützt die Zootierkampagne daher zwei weitere Projekte. Auf den Philippinen wird der Bau neuer Auswilderungsanlagen und einer weiteren Nachzuchtstation finanziert. Ein Zentrum für Umweltbildung soll Einheimische, aber auch Touristen über die Notwendigkeit des Artenschutzes aufklären. In der Natur leben dort aktuell nur noch knapp 100 Philippinenkrokodile. Mit Hulky und Dodong trafen Mitte Dezember zwei weitere Artgenossen aus der Nachzucht des Kölner Zoos dort ein. Sie sollen nach einer Eingewöhnungszeit ausgewildert werden.

Forschungsobjekt: Biologen vermuten auf Borneo einen weiteren Restbestand der Siamkrokodile. Quelle: T. Ziegler/ZGAP

Von den Siamkrokodilen leben noch kleine Bestände in Kambodscha, Laos und Thailand. Auf Borneo wird ein weiterer Restbestand vermutet, was nun durch die Untersuchung sogenannter Umwelt-DNA nachgewiesen werden soll, um rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Unter Umwelt-DNA versteht man die geringen genetische Spuren, die von Lebewesen ständig in ihre Umwelt abgegeben werden. Mit ihrer Hilfe kann auf das Vorhandensein von Arten rückgeschlossen werden.

