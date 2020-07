HANNOVER

Anfang des Jahres hatte Zoo-Chef Andreas Casdorff gegenüber der Regionspolitik noch davon gesprochen, dass man in diesem Jahr bei den Besucherzahlen eher vorsichtig kalkuliere. Immerhin ging der Chef aber von 1,1 Millionen Gästen aus, und damit wollte der Erlebnis-Zoo das Jahr 2019 nur leicht toppen. Und dies, obwohl mit dem Eisbärenmädchen Nana eine Besucherattraktion ab Frühjahr wartete. Bekanntlich kam alles alles, wegen der Corona-Pandemie musste der Zoo vom 17.März bis 6.Mai schließen – und ist damit in tiefrote Zahlen gerutscht. Der Zoo spricht von einem Minus im Betriebsumsatz in dieser Zeit von 2,5 Millionen Euro.

So tief, dass der Zoo jetzt bei der Trägerin, der Region Hannover, um einen Finanzausschuss bat –in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Den haben die Politiker des Finnazausschusses am Donnerstag anstandslos gewährt – ohne Debatte und einstimmig. Der Zoo selber geht wegen der Pandemie und seinen Folgen im laufenden Geschäftsjahr von einer Deckungslücke in Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro aus – im Wirtschaftsplan hatte der Zoo noch mit einem kleinen Gewinn in Höhe von 83.000 Euro gerechnet.

Anzeige

Zoo rechnet mit Belastungen in Höhe von 5,9 Millionen Euro

Auch nach der Öffnung am 6.Mai habe man mit Einschränkungen und deutlich reduzierter Besucherzahl leben müssen – in den üblicherweise besucherstarken Monaten, so der Zoo-Chef weiter. Das wirke sich deutlich auf Umsatz, Ergebnis und Liquidität aus. „Die Rahmenbedingungen ändern sich wöchentlich. Eine Prognose für dieses Jahr stelle alle vor große Herausforderungen“, sagt Andreas Casdorff. Insgesamt rechnet er mit zusätzlichen Belastungen im Jahresetat des Zoos durch die Corona-Pandemie in Höhe von 5,9 Millionen Euro.

Weitere NP+ Artikel

Am stärksten träfen den Zoo die Rückgänge bei den Tages-und Jahreskarten mit voraussichtlich 4,5 Millionen Euro, bei der Gastronomie rechnet die Einrichtung mit einem Minus von 4,2 Millionen Euro. Casdorff betont, dass der Zoo nur sehr wenig Möglichkeiten habe, die Kosten zu senken: „Da wir das Wohl unserer Tiere jederzeit sicherstellen.“ Mit den jetzt zur Verfügung gestellten 4,5 Millionen Euro soll der Verlust teilweise ausgeglichen und die Neuverschuldung reduziert werden.

Von Andreas Voigt