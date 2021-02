Hannover

Der Zoo ächzt weiter unter der Corona-Last. Hatte es wegen der Schließungen und Besucherbeschränkungen bereits im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von rund 9 Millionen Euro gegeben, rechnet der Tierpark nun auch für dieses Jahr mit 6,9 Millionen Euro weniger Einnahmen als noch im Wirtschaftsplan für 2020 vorgesehen.

Doch alle Planungen sind momentan äußerst vage. Noch weiß niemand, wie lange der Lockdown anhält, wann und auf welche Weise Lockerungen greifen können. Zoochef Andreas Casdorff hofft, dass der Zoo mit zu den ersten Einrichtungen gehören wird, die wieder öffnen dürfen. „Gerade die zoologischen Gärten haben mit ihren umfangreichen Hygienekonzepten, die auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage basieren und mit den lokalen Gesundheitsämtern abgestimmt wurden, im letzten Jahr Verantwortung bewiesen“, betont er. „Tatsächlich ist kein einziger Fall einer ausgelösten Infektionskette aus einem Zoo bekannt.“

Wirtschaftsplan auf tönernen Füßen

Doch noch ist der Zoo geschlossen. Der Wirtschaftsplan für 2021 steht wegen der ganzen Unwägbarkeiten auf tönernen Füßen. Im November erstellt und bis dahin immer wieder an die aktuellen Lagen und Erwartungen angepasst, ging der Zoo zunächst noch davon aus, dass er in diesem Jahr rund 896.000 Besucherinnen und Besucher erwarten könnte. Dass der Lockdown aber wahrscheinlich bis Mitte März andauert, habe damals noch nicht vorausgeahnt werden können, so Casdorff. Weshalb die Umsatzeinbußen von zunächst prognostizierten 5 auf nun 6,9 Millionen erhöht werden mussten, wie der Zoochef am Donnerstag dem Regionalplanungsausschuss der Region bei der Vorstellung des Wirtschaftsplans 2021 erläuterte.

Auch unter das abgelaufene Wirtschaftsjahr habe noch kein Schlussstrich gezogen werden können, da es noch offene Fragen um die Bundeshilfen gebe. „Wir warten dringend auf die verbindlichen Verordnungen“, so Casdorff. „So eine Situation, dass im Februar das Jahresergebnis noch nicht feststeht, habe ich noch nicht erlebt.“ Immerhin aber hat es den Anschein, dass der Zoo dank der Unterstützung von Region und Land, privater Spenden und der vereinbarten Kurzarbeit noch glimpflich davon kommt. Casdorff rechnet mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis für 2020.

Rettungsschirm für 2021 noch fraglich

Nicht aber für das neue Jahr. Auch wenn insgesamt die Umsatzeinbußen etwas geringer ausfallen dürften, geht der Zoo derzeit von einem Minus von 2,7 Millionen Euro aus. Wobei bei dieser Hochrechnung eventuell mögliche Corona-Unterstützungszahlungen nicht berücksichtigt werden konnten. „Ob auch für 2021 ein öffentlicher Rettungsschirm die Corona-Folgen mildert, ist noch völlig unklar“, sagt der Zoochef.

Den Umsatzeinbußen stehen laufende Fixkosten gegenüber. „Wir haben alles runtergefahren, was vertretbar war, viele der Kolleginnen und Kollegen sind in Kurzarbeit, einige Kollegen auch zu 100 Prozent“, betont der Zoochef. „Aber die Tierversorgung muss natürlich jederzeit sichergestellt sein, das Team ist auch im Lockdown jeden Tag vor Ort.“

Rausgeputzt: Ein Mitarbeiter des Zoos restauriert die Betoneinfassung einer Elefantenskulptur im Dschungelpalast. Quelle: Zoo Hannover

In Eigenarbeit groß rausgeputzt

Und das nicht, um Däumchen zu drehen. In Eigenarbeit haben die Mitarbeiter die besucherfreie Zeit sinnvoll genutzt. So glänzt etwa der Abenteuerspielplatz Brodelburg in neuem Anstrich und im Besucherbereich wurden Holzbohlenbeläge ausgetauscht. Im Bereich der älteren kleinen Vogelvolieren wurden seltsam schiefe Hütten für die neu zu erwartende Attraktion „schräger Vögel“ gebaut. Dazu wird unter anderem der Rabengeier zählen, aber noch mehre andere seltsame gefiederte Exemplare, aus denen der Zoo noch ein Geheimnis macht. „Selbst an die diffizile Sanierung der künstlerischen Betongestaltung haben sich die Zoohandwerker gewagt und die bei Kindern so beliebten Steinelefanten und Brunnenbecken im Dschungelpalast restauriert“, lobte Casdorff den Einsatz seines Teams.

Auch die Bauprojekte im Rahmen des Masterplans 2025+ wurden während des Lockdowns vorangetrieben. So hat die Bauvorbereitung für das neue Haus der bedrohten Seychellen-Riesenschildkröten und des Zoologicums begonnen. Die Vergrößerung der Elefantengehege steht bevor, die neue Laufhalle für die Elefanten wird intensiv geplant, ebenso die Erweiterung der Sambesi-Landschaft. Bis zu deren Umsetzung wird direkt hinter dem Eingang zunächst eine bunte Wildblumenwiese die Besucher auf den Schutz heimischer Arten, insbesondere der Bienen und anderer Insekten aufmerksam machen.

Eintrittspreise bleiben stabil

Die Eintrittspreise sollen trotz der angespannten Kassenlage auch in diesem Jahr stabil bleiben. Ergänzend will der Zoo zusätzlich begrenzte, preislich attraktive Online-Tickets anbieten. Neue Angebote gibt es im Kinderferienprogramm, und die Zooschule hat für Grundschulen zwei neue Unterrichtsgänge über Tier-Riesen beziehungsweise Haustiere, für die Sekundarstufe II einen 90-minütigen Unterrichtsgang „Abiturvorbereitung Evolution“ aufgelegt.

Zunächst aber hofft der Zoo auf eine baldige Wiedereröffnung – und auf finanzielle Hilfe zum Beispiel aus dem Förderprogramm des Landes. Im September 2020 standen dort für die 31 Zoos und Tierparks in Niedersachsen insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung. Der Zoo Hannover hatte davon Gebrauch gemacht, aber viele andere offenbar nicht. Es wurde offenbar nur ein geringer Teil der Mittel abgerufen. „Wir bitten das Land Niedersachsen erneut dringend um Prüfung, ob ein Teil dieser bisher nicht verwendeten Mittel genutzt werden kann, um damit die Zoos und Tierparks in Niedersachsen auch im zweiten Lockdown zu unterstützen“, appelliert Casdorff. Zumal Zoos in öffentlicher Trägerschaft an den Hilfsmaßnahmen des Bundes im Rahmen der Überbrückungshilfe III wieder nicht partizipierten.

Von Andreas Krasselt