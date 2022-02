Hannover

Andreas Casdorff ist seit 2013 Chef vom Zoo Hannover und verfolgt seit zwei Jahren mit Nachdruck die „Zwei Säulen Strategie“ aus Besucher-Unterhaltung und Wissenschaft sowie Artenschutz. Was der Grund dafür ist, welche Ideen er für den Erlebnis-Zoo aktuell hat und wie die Einrichtung mit ihren 480 Mitarbeitern die Corona-Pandemie überstanden hat, erzählt er im NP-Interview.

Herr Casdorff, wir gehen nun ins zweite Pandemie-Jahr mit verschiedenen Auflagen und (Besucher-)Beschränkungen. Wie hat der Zoo Hannover die Zeit bisher überstanden?

Wir sind bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen. Das lag vor allem an den Unterstützungen durch Bund, Land und Region. In den beiden vergangenen Jahren haben wir wegen der Pandemie zwischenzeitlich schließen müssen oder durften nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern auf das Gelände lassen. 2020 lagen wir deshalb auch nur bei etwa 650.000 Besuchern. Unser Umsatz von 26 Millionen Euro ist in der Pandemie auf 16 Millionen Euro eingebrochen. Auch wir profitieren stark von Messen und Firmenveranstaltungen, die zuletzt nicht stattgefunden haben. Diese geringeren Besucherzahlen haben wir durch gute Durchschnittserlöse, Spenden und Patenschaften sowie Jahreskartenverkäufe in Teilen kompensieren können. Ende 2021 lagen wir bei rund 88.000 Jahreskarten, vor der Pandemie waren es 99.800 Karten. Dort wollen wir dieses Jahr wieder hin.

„Millionengrenze wieder deutlich überschreiten“

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn in diesem Jahr bei noch immer ungünstigen Rahmen-Bedingungen?

Wir wollen die Million wieder deutlich überschreiten. Das sind die Jahreszahlen aus dem letzten Vor-Coronajahr 2019. Und auch unsere grundsätzliche Besucher-Zielmarke für die Zukunft, denn das ist für die Größe der Region Hannover und dem Umland ein Top Wert. Damit gehören wir zu den Top 3-Zoos in Deutschland. So gern ich Tabellenführer bin, dauerhaft in der Champions-League zu spielen ist ein toller Erfolg. Ich sage aber auch: Um unser Besucherziel zu erreichen, darf es keine weiteren Betriebsschließungen oder größere Betriebsbeschränkungen durch Corona-Verordnungen geben.

Wie wollen Sie die Besucher vor allem in diesem Jahr zurückgewinnen? Durch Anreize?

Wir sind in mehreren Bereichen unterwegs. Wir werden etwa die Abendveranstaltungen wie den Late-Zoo weiter ausweiten. Wir haben erlebt, dass es für Jugendliche und junge Erwachsene offenbar auch cool ist, sich abends im Zoo zu treffen und eine Abend-Runde zu drehen. Daher planen wir vermehrt Aktionen für junge Erwachsene und Erwachsene auch einmal ohne ihre Kinder. „Nacht der Erlebnisse“ heißt ein neues Angebot, bei dem wir im Zoo an verschiedenen Stellen Kleinkunst, Zauberei, Musik anbieten. Essen und Trinken gibt es natürlich auch. Im Juni und Juli sind zunächst vier Termine vorgesehen. Das Ganze ist schon online buchbar.

Dynamisches Preissystem geplant

Was ist mit den Eintrittspreisen? Dem Zoo eilt der Ruf voraus, teuer zu sein...

Diese Kritik begleitet den Zoo seit den 90er Jahren. Seitdem ich 2013 hier im Zoo angefangen habe, haben wir die Preise nicht wirklich angehoben. Stattdessen haben wir günstigere Abend- und Sozialtarife eingeführt, Familienangebote. Nun arbeiten wir mit dynamischen Preisen, das ist ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Es gibt tagesgebundene Frühbucher-Karten. Entscheidet sich ein Kunde mit einigen Wochen Vorlauf für einen Zoobesuch, bekommt er attraktive Angebote. Auch das prognostizierte Wetter berücksichtigen wir dabei.

Heißt: Wenn Regen und acht Grad erwartet werden, fallen jetzt die Zoopreise?

Das kann man so sagen. Dabei legen wir die prognostizierten Besucherzahlen zugrunde: An erwartbar gut besuchten Tagen wie an den Wochenenden, in den Ferien oder bei Sonnenschein ist die Karte teurer als etwa unter der Woche. Wenn die Kunden den richtigen Moment abpassen, ist aktuell ein Zoobesuch für 10,50 Euro statt 19 Euro möglich. Das dynamische Preissystem ist erst in der Einführungsphase, in der Sommersaison bauen wir es weiter aus. Zusätzlich erweitern wir unsere Zoo-App.

Zoo-App wird ausgebaut

Können Sie das ausführen, bitte? Was hat es mit der Zoo-App auf sich?

Wir werden die Funktionen ausweiten. 99 Prozent unserer Ticketverkäufe werden inzwischen online abgewickelt. Kartenkäufe sind hierüber bereits möglich, demnächst können die Zookarten dann direkt in der Wallet der App abgelegt werden. Zudem gibt es einen Überblick, welche Tiere aktuell zu sehen sind, welche Einrichtungen, auch gastronomische, geöffnet haben. Den Besucher-Service weiten wir insgesamt aus.

Ihren Optimismus für 2022 haben Sie schon geäußert. Was können die Besucher an neuen Attraktionen erwarten?

Unser Zoo befindet sich im Wandel, wir setzen auf die „Zwei Säulen-Strategie“ aus Besucher-Unterhaltung und wissenschaftlicher Forschung und Artenschutz. Der Spaß während der Flussfahrt, die Spielplätze, die Kulisse, das ist und bleibt unsere DNA. Wir möchten Menschen für Tiere begeistern und dafür die richtige Mischung anbieten. 2022 weiten wir deshalb die Angebote für Schulklassen aller Jahrgänge aus, auch die Scoutführungen, ebenso erhöhen wir die Anzahl der Hinweis-Tafeln und digitalen Angeboten mit Infos zu den Tieren und unseren Artenschutzprojekten. Zudem intensivieren wir die Forschungsprojekte mit Studierenden. Die Tierärztliche Hochschule in Hannover zu haben, ist ein Geschenk.

5,5 Millionen Euro Investitionen geplant

Gegenüber der Regionspolitik hatten Sie Ende 2021 noch Investitionen in die Infrastruktur des Zoos angekündigt. Was gibt es denn an konkreten Plänen?

Wir sind und bleiben ein Familienzoo. Daran wird sich trotz der stärkeren wissenschaftlichen Ausrichtung nichts ändern. Deshalb werden wir auch jetzt wieder viel Geld in die Hand nehmen, um die Attraktivität des Zoos zu halten, besser noch zu steigern. Es sind in diesem Jahr 5,5 Millionen Euro Investitionen in Bauprojekte geplant. Im Zoologicum, das im Sommer eröffnet, wird es einen ganz neuen Bereich für Tiervorstellungen geben, der die heutige Showarena ablöst. Wenngleich die eigentlichen Tiervorstellungen erst 2023 losgehen. In unmittelbare Nähe kehren auch die Riesenschildkröten zurück, auch kommen Faultiere hinzu. Dann starten die Vorbereitungen für die Elefantenlaufhalle, der Spatenstich ist für Spätherbst geplant. Ende Februar wird zudem die erweiterte Elefanten-Außenanlage der Herde zur Verfügung stehen.

Ein angegliedertes Orang-Utan-Gehege ist dort auch vorgesehen, oder?

Ja, und die Gibbons kehren zurück. Wir wollen insgesamt mehr Tiere im Zoo präsentieren, weshalb wir das Kinderland „Mullewapp“ mit der Gastro-Einrichtung für das Zoologicum erheblich umgestalten. Wir wollen dort Amphibien zeigen, darunter eine Aufzuchtstation für Feuersalamander. Damit wollen wir darstellen, wie Artenschutz funktioniert. Die Erweiterung der Afrika-Landschaft Sambesi haben wir ebenfalls in Planung, in Kürze starten wir mit dem Aus -und Umbau der Wegeführung am Eingang. Das neue Giraffenhaus wird dann auch noch geplant.

Kein Zoo in Deutschland arbeitet kostendeckend

Über die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Pandemie haben wir schon gesprochen. Blicken wir in die Zukunft: Wie erwirtschaften Sie die Investionen in die Anlage?

Mit der Region Hannover ist bis zum Jahr 2025 vereinbart, dass wir jedes Jahr einen Zuschuss in Höhe von etwa 2,8 Millionen Euro bekommen. Dieses Geld brauchen wir für das operative Geschäft, denn auch unser Zoo in Hannover kann wie alle Zoos in Deutschland nicht kostendeckend arbeiten. Mit diesem Zuschuss kommen wir über die Runden, denn unser Deckungsgrad liegt bei etwa 85 Prozent und ist damit sehr hoch. Und: Die nächsten Jahre wollen wir jeweils 1,5 Millionen Euro aus dem Cash-Flow zur Seite legen. Von diesem Geld können wir in neue Projekte investieren. Zudem hilft uns die Umwandlung des Zoos in eine gemeinnützige Gesellschaft bei der Finanzierung des Unternehmens.

Können Sie dazu mehr ausführen, bitte.

Wir haben die Zoo-Gesellschaft 2020 in eine gemeinnützige gGmbH umgewandelt, weswegen wir auch die Bereiche Bildung, Artenschutz und Forschung klarer positionieren, wie ich oben ausgeführt habe. Von der Gemeinnützigkeit erhoffen wir uns finanzielle Effekte, denn Spenden oder Erbschaften helfen uns direkt. Wir haben, neben Firmen, auch viele Spenden von Privatpersonen, die zum Teil bis in sechsstellige Bereiche gehen. Dieses Engagement berührt uns sehr. Es gibt auch zweckgebundene Spenden wie etwa für das neue Giraffenhaus, das wir 2025 fertigstellen wollen. Durch die Gemeinnützigkeit ist nun vieles möglich geworden. In diesem Jahr rechnen wir mit etwa 850.000 Euro aus der Gemeinnützigkeit.

Abschlussfrage: Die Advents-und Weihnachtszeit liegt seit ein paar Wochen hinter uns, zum ersten Mal haben Sie 2021 im Zoo den Christmas Garden zusammen mit Hannover Concerts auf die Beine gestellt. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Die Besucher waren begeistert und auch wirtschaftlich war es ein Erfolg. Genaueres will Hannover Concerts noch verkünden, deshalb möchte ich dem nicht vorgreifen. Nur so viel: Dieses Jahr veranstalten wir ihn wieder. Das heißt aber auch, dass die Eisbahn im alten Winter-Zoo für uns ausgedient hat. Die zu unterhalten, hat etwa ein Drittel unseres Jahres-Energieverbrauchs ausgemacht. Das passt weder in die Zeit noch zu unserem Selbstverständnis.

Von Carsten Bergmann und Andreas Voigt