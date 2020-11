Hannover

Keine Frage, der verlängerte Shutdown wirkt sich auch auf Hannovers Tierwelt aus – vor allem auf die Tierwelt im Erlebnis-Zoo. Dort bereitet man sich auf eine weitere Zeit ohne Publikumsverkehr vor. Jetzt schon sicher ist, dass der Zoo nach dem Shutdown ein anderer sein wird: Zum Ende des Jahres schließt die Regenwaldwelt Amazonien im „Panorama“.

„Leider müssen wir davon ausgehen, dass das Ziel ‚Stay at home‘ auch eine Öffnung des Erlebnis-Zoos nach dem 20. Dezember nicht wahrscheinlich macht“, so Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. Man bereitet sich auf einen Shutdown bis in den Januar hinein vor. Während des verlängerten Shutdowns arbeitet das Zooteam zudem daran, den Zoo für die Wiedereröffnung herauszuputzen: Holzbeläge werden erneuert, Betonrisse verfugt, verblichene Farben übermalt.

Die Versorgung der Tiere und das Tierwohl stehe dabei an erster Stelle. Mit einfallsreicher Beschäftigung per Futter und Spielzeug sollen die Tierpfleger ihre Schützlinge von den fehlenden Besuchern ablenken, so der Zoo-Chef.

Jahreskartenbesitzer werden wieder entschädigt

Bekannt aus dem vorigen Lockdown ist jedoch dieses Problem: „Die Kosten eines Zoobetriebes fallen aber auch ohne Besucher nahezu in gleicher Höhe an“, erklärt Casdorff, „während die Einnahmen bei Eintritten oder Führungen ausbleiben.“ Der Zoo habe alles Machbare heruntergefahren, um Kosten zu sparen. In Teilen wird auch auf Kurzarbeit zurückgegriffen. Denn einer Schließung im November und Dezember stehen Umsatzausfälle von über 2 Millionen Euro gegenüber, zumal im Dezember auch sämtliche Veranstaltungen und Weihnachtsfeiern in der Zoo-Gastronomie entfallen.

„Wir hoffen, dass die angekündigte Novemberhilfe auch für den Dezember verlängert wird, um zumindest einen Teil auffangen zu können.“ Jahreskarteninhabern biete man erneut einen finanziellen Ausgleich für die geschlossenen Tage an. Der Betrag kann aber auch gespendet, oder in einen Gutschein umgewandelt werden. Unterstützen kann jeder den Zoo derzeit aber auch durch die Übernahme einer Tierpatenschaft oder den Kauf von Gutscheinen oder einer Jahreskarte. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite des Erlebniszoos.

Amazonien-Ende: Nachnutzung soll kommen

Von einer Attraktion muss sich Hannover jedoch verabschieden: Zum Ende des Jahres schließt die Regenwaldwelt Amazonien im Panorama am Zoo. Die coronabedingten Schließungen, der Komplett-Ausfall des Gruppen-Geschäfts, die Absage vieler Veranstaltungen und Konzerte im Panorama, der Ausfall der Schulführungen und die Ungewissheit, wie es mit den kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen im folgenden Jahr überhaupt weitergehe, haben zu dem Entschluss geführt. „Wir bedauern diesen Schritt sehr“, so Casdorff. Eine Nachnutzung wird es geben – was das sein wird, will der Zoo nicht verraten. „Wir verfolgen mehrere Ansätze“, heißt es.

Insgesamt blicke man aber zuversichtlich nach vorne. Projekte, wie der Neubau von Tieranlagen sowie der Ansiedlung neuer Tierarten laufen „mit viel Schwung“ weiter. Die Arbeiten am großen Areal der Elefanten, das Zoologicum oder die Rückkehr der Riesenschildkröten sind im Plan, an vielen weiteren Details wird intensiv gearbeitet. Casdorff: „Und wir sind darauf vorbereitet, jederzeit, sobald das Signal aus der Politik kommt, innerhalb von 24 Stunden unsere Tore wieder öffnen zu können“

